OL : Laurent Blanc met les choses au clair sur Castello Lukeba

Absent pendant deux rencontres, Castello Lukeba est revenu contre Brest. Seulement, le défenseur central s’est assis les trois fois sur le banc. Interrogé sur la situation du jeune Lyonnais, Laurent Blanc a mis en avant la concurrence.

Une blessure qui a coûté cher. Castello Lukeba n’a été absent que deux matchs et pourtant, les cartes ont été rebattues durant cette courte période. Touché musculairement, le défenseur central avait dû faire l’impasse sur la réception de Chambéry et le déplacement à l’AC Ajaccio. Deux rencontres où Sinaly Diomandé s’est installé aux côtés de Dejan Lovren avec un certain succès. Malgré tout, les supporters ne se faisaient guère de soucis, estimant que la charnière Lovren - Lukeba était vouée à faire régner l’ordre au moment du retour de blessure de l’international Espoir. Seulement, la situation est bien loin de ça. Revenu contre Brest, Lukeba s’est assis sur le banc lors des trois derniers matchs. Une simple prudence pour retrouver le rythme ? Pas vraiment à écouter Laurent Blanc.

"C’est la concurrence. Un joueur de 19 ans, s’il n’a pas de concurrence, ce n’est pas normal, a déclaré le coach lyonnais après la qualification contre Lille. Je vous l’avais dit déjà. Mais il a perdu sa place pourquoi ? Parce qu’il s’est blessé. Attendez, le train passe et il marche. On ne peut pas attendre. La réalité est là. Il faut que les joueurs de 18-19 ans soient en concurrence."

Lukeba piqué dans son orgueil ?

Entré durant la première mi-temps ce mercredi soir après la blessure de Malo Gusto, Castello Lukeba subit de plein fouet l’arrivée de Dejan Lovren et ce fameux dicton qui dit que les absents ont souvent tort. La sortie de Laurent Blanc interpelle malgré tout mais il semble bien que le coach lyonnais souhaite mettre en pratique cette fameuse émulation qu’il pointait durant le mois de décembre pour créer une dynamique. Contre Lens, Saël Kumbedi sera de retour de suspension et devrait occuper le couloir droit de la défense. De quoi repousser Lukeba sur le banc avec Diomandé de retour dans l’axe ?

"Je trouve qu’il y avait trop peu de concurrence à mon arrivée. Des jeunes joueurs qui sont établis comme soit-disants titulaires pour moi ce n’est pas normal. Il faut qu’il y ait de la concurrence et si à 18 ans vous êtes sûr de jouer, ce n’est pas normal mais ça n’engage que moi."

Le message est passé et Castello Lukeba sait à quoi s’en tenir. Il faudra regagner sa place à l’entraînement.