Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, Malo Gusto est touché aux ischios. Une blessure qu’il traîne depuis le match contre Monza.

Il s’est écroulé sur la pelouse en plein milieu de sa surface de réparation. Après 33 minutes de jeu, Malo Gusto a fait signe qu’il ne pouvait plus continuer, touché physiquement. Remplacé par Castello Lukeba, le latéral droit a suivi du banc l’intense qualification de l’OL face à Lille. Malgré la douleur, il n’a pu s’empêcher d’aller sauter dans les bras d’Anthony Lopes après la délivrance. Touché aux ischios, Malo Gusto a rechuté après avoir déjà été contraint de faire l’impasse sur la reprise hivernale suite à une blessure au même endroit contre Monza.

Blanc en remet une couche sur la jeunesse

Après la rencontre de Coupe de France, Laurent Blanc ne s’est pourtant pas montré trop alarmiste au moment de parler de l’absence de son latéral. "C’est l’ischio gauche. C’est une douleur qu’il ressent depuis un certain temps. C’est un garçon qui est jeune encore avec une situation que vous connaissez. Je peux, je ne peux pas, je le sens, je ne le sens pas. Il va falloir soigner cette blessure. Ce n’est pas un gros problème mais ça le gêne physiquement et mentalement. Ca ne prendra pas trop de temps et on va mettre Saël (Kumbebi). On prend un joueur de 20 ans et on le remplace par un joueur de 17 ans, où est le problème ? (sourires) Vive la jeunesse !"

Cette déclaration pleine de sarcasme montre bien que Laurent Blanc doit faire avec les moyens du bord et que cette jeunesse lyonnaise triomphante profite surtout des aléas de l’environnement sportif à l’OL plus qu’autre chose.