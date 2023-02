"Cette année, Lyon ne fera jamais rien facilement", lâche Blanc

L'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Laurent Blanc revient sur la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la Coupe de France après avoir éliminé Lille, mercredi, aux tirs au but (2-2, 4-2 t.a.b.).

L'OL peut continuer de rêver à une qualification pour une coupe d'Europe après s'être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France aux dépens de Lille (2-2, 4-2 t.a.b.). "Je retiens la qualification. Nous avons affronté une très belle équipe et nous sommes heureux de nous qualifier. Nous avons démontré que nous pouvions avoir d'autres qualités que la possession du ballon car Lille était plus fort que nous dans ce domaine, a déclaré Laurent Blanc. Il y a des sujets de satisfaction sur ce match. Lille est l'une des meilleures formations avec Lens et Marseille au plan physique. Si on ne donne pas tout dans ce domaine, c'est difficile de gagner contre eux. Les deux équipes ont tout donné. C'était une rencontre de haut niveau, un beau match de coupe."

"Cette forme d'insouciance peut jouer en notre faveur"

Et de poursuivre : "Lille avait plus d'expérience que notre équipe. Nous avons subi, certes, mais nous avons fait mal en contre. Peut-être que c'est une qualité que nous devrons développer dans le futur." Laurent Blanc est conscient que l'OL devra lutter s'il veut se relever. "Cette année, Lyon ne fera jamais rien facilement. Il faut espérer que cette victoire aux tirs au but puisse être un basculement, explique-t-il. Cette forme d'insouciance peut jouer en notre faveur mais j'ai aimé que les joueurs ont tout donné. Il n'y a rien à dire, ils ont été récompensés."