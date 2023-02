OL - Lille (2-2, 4-2 tab) : un état d’esprit qui change tout 

Face à l’une des bonnes formations de Ligue 1 cette saison, l’OL a montré enfin un état d’esprit digne de son rang. Cette qualification pour les quarts obtenue contre Lille offre une vraie bouffée d’air aux Lyonnais.

En cette période difficile pour l’OL, la communion avec le public à l’issue de la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France a ravivé de bons souvenirs aux supporteurs et aux joueurs. Tombeur de Lille mercredi (2-2, 4-2 tab), l’Olympique lyonnais poursuit son chemin dans cette compétition, et il le doit autant à ses qualités footballistiques qu’à son état d’esprit.

Car face à l’une des meilleures équipes sur le plan collectif du championnat, les hommes de Laurent Blanc ont connu des moments de tempête, notamment en deuxième période, alors que le LOSC avait fait son retard et poussait pour éviter la séance de tirs au but. "Je retiens la qualification. Nous avons affronté un très bel adversaire et nous sommes heureux de nous qualifier. Nous avons démontré que nous pouvions avoir d'autres qualités que la possession du ballon car Lille était plus fort que nous dans ce domaine”, a souligné l’entraîneur rhodanien.

Une équipe solidaire dans la difficulté

Habitués à avoir le ballon, les partenaires de Rayan Cherki ont montré d’autres vertus. “On a affiché un bel état d'esprit, on est passés, certes dans la douleur, mais quand même, et je pense que ça peut souder le groupe pour qu'on aille de l'avant, a confié Corentin Tolisso. Nous avons beaucoup couru, on a été solidaires en faisant les efforts les uns pour les autres.”

Auteur d’une belle entame, l’OL a vite pris les devants pour mener 2 à 0, avant de voir la machine lilloise se mettre en route. Et c’est là qu’il a fallu résister. “Cette qualification fait énormément de bien, même dans la difficulté, et on est très heureux. On a fait un bon début de match. On a su rester solides malgré la remontée adverse [...] Le groupe était déjà soudé, et ce genre de performance va encore plus nous rapprocher”, a assuré Maxence Caqueret.

Rarement vainqueur de ses chocs avec le top 6 de Ligue 1 cette saison (une seule fois contre Lille déjà), l’Olympique lyonnais a fait preuve de combativité et de résilience, à l’image du tacle du jeune milieu de terrain devant Bayo, et de ceux très nombreux de Dejan Lovren. “Il y a des sujets de satisfaction sur cette partie. Lille est l'une des meilleures formations avec Lens et Marseille sur le plan physique. Si on ne donne pas tout dans ce domaine, c'est difficile de gagner contre eux, a expliqué Laurent Blanc. Les deux équipes ont tout donné, c'était une rencontre de haut niveau, un beau match de coupe."

L'OL n'est pas encore guéri pour autant

Le bémol de cette soirée, et il n’est pas anodin, c’est que les coéquipiers d’Anthony Lopes auraient tout aussi bien pu passer à la trappe après avoir mené 2 à 0. Le manque de maîtrise contre des adversaires de ce niveau fait encore défaut à cet effectif, et c’est ce qui fait dire à son coach que “cette année, Lyon ne fera jamais rien facilement”. “Il faut espérer que cette victoire aux tirs au but puisse être un basculement. Cette forme d'insouciance peut jouer en notre faveur, mais j'ai aimé que les joueurs aient tout donné. Il n'y a rien à dire, ils ont été récompensés”, s’est réjoui le Cévenol.

Il faudra montrer assurément le même visage, et peut-être même plus encore face à Lens dimanche. Car la Ligue 1 n’est pas terminée et l’OL doit encore gratter des points, beaucoup de points, s’il souhaite remonter au classement (il est actuellement 9e).

Le public a vibré avec ses joueurs

Mais en attendant, l’heure est à la satisfaction de voir cette équipe capable de s’élever à ce niveau après les prestations ratées des derniers mois, surtout à domicile. La fête qui a suivi avec les tribunes est aussi un signe que les fans ne demandent qu’à revivre de telles soirées. “C’est magnifique de pouvoir retrouver cette ambiance et cette cohésion entre les supporteurs et nous, a apprécié Caqueret. A nous de continuer à gagner pour faire durer cette atmosphère.” Ce serait effectivement une très bonne idée, et pas si incongrue avec cet état d’esprit.