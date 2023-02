En éliminant Lille mercredi en Coupe de France, l'OL a peut-être vécu un premier tournant dans sa saison. Corentin Tolisso espère en tout cas que ce match va impulser quelque chose dans le groupe.

La saison de l'Olympique lyonnais a-t-elle basculé sur les tirs au but manqués par Bayo et Weah ? On ne le saura pas tout de suite, mais mercredi, les supporteurs présents au Grand Stade ont peut-être assisté à la genèse d'un basculement de l'ombre à la lumière. Restons prudents malgré tout, mais toujours est-il que l'OL est en quarts de finale de la Coupe de France après avoir éliminé Lille au terme d'un match de haut niveau (2-2, 4-2 tab).

Au vu de l'état d'esprit affiché, Corentin Tolisso espère que cela impactera positivement l'effectif rhodanien. "J'espère que cette qualification va compter. On a montré un beau visage, on est passés, certes dans la douleur, mais quand même, et je pense que ça peut souder le groupe pour qu'on aille de l'avant. Nous avons beaucoup couru, on a été solidaires en faisant les efforts les uns pour les autres", a salué le milieu de terrain.

Comme souvent avec cette équipe, rien n'a été facile malgré tout, et ce alors qu'elle avait fait un premier écart après vingt minutes. "On menait 2 à 0, avant de se faire rejoindre. A 2-2, on a réussi à tenir, même si on a aussi eu des occasions pour mettre le troisième but. Les penalties ont tourné en notre faveur. On a bien préparé la venue de Lens (dimanche). L'élimination devant notre public, surtout après avoir mené 2 à 0, nous aurait fait du mal, a reconnu le champion du monde 2018. On va analyser cette formation lensoise, on a perdu 1 à 0 à l'aller donc on sera revanchards."

"Je prends de plus en plus de confiance"

Visiblement épargné par son corps ces derniers temps, Tolisso a joué 90 minutes, après avoir déjà évolué durant toute la partie contre Troyes samedi. Une première pour lui sur cet exercice 2022-2023. "Physiquement, ça va mieux, mais il ne faut pas que j'oublie d'où je viens et tout ce que j'ai fait pour enchaîner deux matchs consécutifs pleins. Je suis content, je dois continuer à bien récupérer, à travailler et à jouer des rencontres, a-t-il insisté. Je prends de plus en plus de confiance."

Son calme et son expérience ne seront pas de trop pour, à l'image de Lovren et Lacazette, mener ses jeunes partenaires sur la fin de saison. "On a eu notre époque. Il y a maintenant une nouvelle génération qui émerge, et c'est bien que l'OL s'appuie sur ça car il sait faire, a affirmé l'ancien Munichois. Ç'a plus ou moins bien fonctionné, mais il y a l'ADN du club et les jeunes, même un Johann Lepenant qui n'est pas du centre, montrent leur talent lors des dernières sorties."