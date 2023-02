OL - Coupe de France : "Tout faire pour aller le plus loin possible", promet Caqueret

Maxence Caqueret (OL) et André Gomez (Lille) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Comme huit autres équipes, l'OL est au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe de France. Un véritable objectif pour Caqueret et ses coéquipiers sur la fin de saison.

Mercredi, l'OL a livré l'une de ses prestations les plus consistantes sur le plan de l'état d'esprit. Grâce à cela, il a éliminé Lille en 8es de finale de la Coupe de France (2-2, 4-2 tab), ce qui était loin d'être évident à pronostiquer quelques semaines plus tôt.

Au cœur d'un exercice 2022-2023 délicat, l'Olympique lyonnais a peut-être déclenché un semblant de renouveau. “Cette qualification fait énormément de bien, même dans la difficulté, et on est très heureux. On a fait un bon début de match. On a su rester solides malgré la remontée adverse, s'est réjoui Maxence Caqueret. Le groupe était déjà soudé, et ce genre de performance va encore plus nous rapprocher”

"C'est toujours un objectif que l'on joue à fond"

Voilà maintenant les Rhodaniens à deux victoires du Stade de France et d'une finale. Ce sera l'un des buts à atteindre pour le groupe de Laurent Blanc. "On avait à cœur de remporter cette partie dans le jeu ou aux tirs au but. La Coupe est un trophée magnifique et c'est toujours un objectif que l'on joue à fond, même cette saison, a réaffirmé le jeune milieu de terrain. On va tout faire pour aller le plus loin possible et il reste peu de rencontres pour aller au bout."

Même si tout n'a pas été parfait et maîtrisé face au LOSC, les joueurs lyonnais ont pu voir que lorsqu'ils donnaient tout sur le terrain, le public pouvait s'enflammer pour les soutenir. “C’est magnifique de pouvoir retrouver cette ambiance et cette cohésion entre les supporteurs et nous, a applaudi Caqueret. A nous de continuer à gagner pour faire durer cette atmosphère.”