OL - Académie : le programme du week-end

Pendant que la réserve féminine de l’OL sera au repos, les autres équipes de l’Académie seront sur le pont ce week-end. La réserve masculine se déplacera notamment à Aubagne.

Reprendre la marche en avant. Une semaine après avoir été sèchement battue par Lyon La Duchère, la réserve masculine de l’OL se déplace samedi (16h) dans le sud de la France pour affronter Aubagne. Dominés par le voisin duchérois dans le derby, les joueurs de Gueïda Fofana souhaitent retrouver le goût de la victoire face à un adversaire à leur taille. En effet, cette rencontre de la 18e journée de National 2 est d’une importance capitale dans la course au maintien. Avec un programme chargé en ce mois de février (La Duchère, Jura Sud, Auxerre), la réserve se doit de prendre des points contre l’avant-dernier du championnat, samedi (16h).

Plus que la course au maintien, c’est bien celle des play-offs dans laquelle sont lancées les équipes U19 et U17 avec des destins diverses. Quand les joueurs d’Amaury Barlet ont repris les commandes de leur groupe grâce à leur victoire dans le choc contre Strasbourg, leurs aînés sont toujours à bonne distance (5 points mais un match en plus) des deux places qualificatives. Le déplacement à Strasbourg, 8e du championnat, dimanche (14h30), une semaine avant la Gambardella, doit permettre aux U19 de garder la cadence.

Conserver la tête pour les U17 et les U19 féminines

Pour les U17, ce sera l’heure de confirmer le gros match du week-end dernier avec la réception du voisin bressan qu’est le FBBP01 dès samedi à 14h30 à Meyzieu. Une victoire qui permettrait aux jeunes Lyonnais de se rapprocher un peu plus de la qualification à sept journées de la fin. Enfin pour terminer, les U19 féminines retrouvent le chemin de la phase Elite après une semaine de pause. Les coéquipières de Liana Joseph se déplacent sur la pelouse du Paris FC pour le compte de la 3e journée dimanche (14h30).