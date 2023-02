La Duchère s'offre le derby sur le terrain de l'OL (0-3)

Battue deux fois sur des coups de pied arrêtés, la réserve de l'OL s'est inclinée sur son terrain 3 à 0 contre Lyon-La Duchère. Une défaite qui fait repasser les Lyonnais dans la 2e partie de tableau.

On savait que ce derby serait délicat pour les jeunes de l'OL. Samedi, la réserve recevait Lyon-La Duchère, formation du haut de tableau. L'entame de match fut difficile pour les hommes de Gueida Fofana, privés de ballon et vite menés au score suite à un corner (0-1, 15e).

Mathieu Patouillet et Marley Felix ont ensuite sauvé le coup, empêchant un second but adverse. La fin de la première mi-temps fut un peu plus à l'avantage de l'Olympique lyonnais, qui a malgré tout eu beaucoup de mal à se procurer des occasions, hormis à la 45e+1 sur un cafouillage.

Deux buts encaissés coup sur coup

La tâche s'est encore un peu plus compliquée pour les coéquipiers de Djibrail Dib lors que La Duchère a doublé la mise à la 62e (0-2), puis ajouté un troisième but à nouveau sur un coup de pied arrêté (0-3, 66e).

Dans une fin de rencontre à sens unique pour le club duchérois, le score n'a pas évolué. Une lourde défaite, peut-être un peu trop lourde au vu de la physionomie de la partie, pour les jeunes de l'OL. Avec les autres résultats de la 17e journées, ils redescendent au 9e rang dans ce championnat de National 2. Ils comptent 22 points, avant un déplacement capital à Aubagne dans la course au maintien (11 février).

La composition de l'OL : Patouillet - Djimé, M. Félix, M. Sarr, Augarreau - C. El Djebali, Halifa, Bounaas, Lega - Dib, Mboup

Le banc lyonnais : Vita, Mounsesse, Iala, Sounni, Lagha