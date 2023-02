Troyes - OL (1-3) : "Les jeunes le méritent", apprécie Laurent Blanc

Avec Barcola et Cherki buteurs, l'OL a pu compter sur l'aspect décisif de deux jeunes contre Troyes (1-3). Laurent Blanc a salué la performance globale de son groupe.

Il pouvait être soulagé. Après un début 2023 très difficile, Laurent Blanc voit son équipe réussir une petite série. L'OL reste sur quatre rencontres sans défaite toutes compétitions confondues après son succès à Troyes samedi (1-3). Ce n'est pas encore la fête, mais des améliorations sont notables.

"C'est encore compliqué, mais ça fait du bien"

Provisoirement 8e avant les affiches de dimanche, l'Olympique lyonnais regarde un peu plus vers le haut. "Toutes les victoires font du bien... On a eu moins d'occasions que face à Brest (0-0, mercredi) mais on a été plus efficaces, a noté l'entraîneur rhodanien. J'avais dit aux joueurs qu'en continuant de maîtriser nos parties, on allait en gagner. C'est encore compliqué, mais ça fait du bien."

Dans l'Aube, les deux premiers buteurs se nomment Bradley Barcola et Rayan Cherki. Les Gones prennent de plus en plus de place dans cette formation, même si leurs performances, notamment pour le milieu offensif, peuvent encore s'améliorer. "Les jeunes le méritent car ils travaillent beaucoup. J'ai bien aimé la prestation des anciens, qui les encadrent bien. Cela fait deux matchs qu'on met beaucoup d'intensité, le gros travail physique est en train de payer, s'est réjoui Laurent Blanc. Quand les résultats suivent, tout va mieux. L'ESTAC peut avoir ce sentiment de frustration car on fait une entame très mauvaise, on a failli prendre un but. Mais je trouve que notre succès n'est pas volé."