Troyes - OL (1-3) : Caqueret et Lepenant se sont démultipliés

Par leurs courses et leurs projections, Maxence Caqueret et Johann Lepenant ont amené des solutions dans la surface troyenne. Ils ont aussi eu un bel abattage défensif. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top de Troyes - OL : l’activité et l’apport du duo Caqueret - Lepenant

Contre Ajaccio (0-2), l’OL avait manqué d’impact et de présence pour soutenir ses attaquants. La structure du milieu de terrain avait alors interrogé, car Caqueret et Lepenant ont un profil assez similaire. Ce samedi contre Troyes, les deux jeunes joueurs ont amené beaucoup plus offensivement, certes avec des approximations parfois, mais surtout de nombreuses projections dans la surface adverse qui ont apporté du danger. Caqueret a en plus délivré une passe décisive pour Barcola, de quoi rehausser sa prestation. Défensivement, ils ont tous les deux énormément couru, ce qui n’est pas une surprise, mais ils ont en plus gratté des ballons précieux. Avec un Tolisso en sentinelle, l’entrejeu lyonnais a finalement peut-être trouvé son équilibre, mais cela reste encore à démontrer sur la durée.

Le flop : le début de match des Lyonnais

Rayan Cherki était très proche de figurer dans cette catégorie, mais sa dernière action, symbole aussi de ce qu’il peut faire avec la balle, en a décidé autrement. Ce but sauve bien évidemment sa performance, qui reste tout de même moyenne. Mais on soulignera plutôt l’entame de partie catastrophique des Rhodaniens. Entre le manque d’intensité, les duels perdus et la furia troyenne, l’OL a eu très peur, notamment lorsque Lopes s’est oublié et a concédé en catastrophe un corner. Finalement, il s’est relevé de ces premières minutes ratées pour mettre la main sur le match ensuite. Mais contre Lille (mercredi) et Lens (dimanche), cela ne pardonnera sûrement pas.