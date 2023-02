OL : Mohamed El Arouch en soins

Absent du groupe Pro 2 et de celui de Laurent Blanc, Mohamed El Arouch est en soins, ce qui explique qu'il n'ait pas joué ce week-end.

Alors qu'il avait intégré l'effectif professionnel pour le déplacement à Ajaccio la semaine dernière, Mohamed El Arouch n'a plus été convié aux matchs du groupe de Laurent Blanc depuis. Si son absence pour la rencontre face à Troyes samedi n'est pas forcément une surprise, celle pour le derby entre la réserve de l'OL et la Duchère (0-3) le même jour l'était un peu plus.

Il s'avère que le jeune milieu est en soins, ce qui explique qu'il n'ait pas pu aider ses partenaires lors de la lourde défaite des Gones contre les Duchérois.