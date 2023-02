OL : encore un succès populaire pour l’entraînement public

Pour la première fois depuis septembre dernier, l’OL a ouvert son entraînement à ses supporters. Comme attendu, le succès populaire a été au rendez-vous avec plus de 1 500 personnes.

Il fallait presque apporter des bouchons pour oreilles pour être sûr de repartir avec ses tympans ce mercredi au centre d’entraînement de Décines. Pour le premier entraînement ouvert au public depuis six mois, les supporters ont répondu présents. Les vacances scolaires aidant, ils sont plus de 1500 à s’être amassés dans les gradins de la tribune du terrain Gérard Houllier pour observer les joueurs non pas de Laurent Blanc mais de Franck Passi. En plein traitement pour soigner une pneumopathie, l’entraîneur lyonnais est au repos forcé et laisse les clés du camion à son adjoint. Certains jeunes supporters ont bien confondu Philippe Lambert avec le Cévenol mais Blanc était aux abonnés absents ce mercredi.

Une bonne chose pour l'effectif lyonnais

Ca n’a pas empêché de voir des étoiles dans les yeux des plus jeunes supporters venus en nombre. Ce bain de foule intervient dans la foulée des deux communions au Parc OL après la qualification en Coupe de France et la victoire contre Lens dimanche. "C'est une très bonne chose, pour la communion et le lien avec le public, s’est réjoui Castello Lukeba. Il y avait une bonne ambiance. Ca faisait longtemps que les supporters n’avaient pas assisté à un entraînement, avec les vacances, c’est plus facile."

Quand le club avait resserré la vis durant la période creuse de la fin de Peter Bosz et pour les débuts de Laurent Blanc, cette ouverture au public est forcément appréciée chez les supporters, avec un public plus familial qu’au Parc OL. D’ailleurs, il n’y a qu’à voir les nombreuses demandes de signature à Moussa Dembélé pour comprendre que le public n’est pas le même.

Moussa Dembélé garde la cote auprès des jeunes supporters #OL pic.twitter.com/SRHqO2BTIm — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 15, 2023

Néanmoins, il y a bien un point où tout le monde se rejoint. Celui sur Rayan Cherki. Mercredi, il n’y en avait presque que pour le meneur lyonnais même si Maxence Caqueret et ses 23 bougies ont eu un certain succès. L’homme en forme de l’OL est en train de devenir une sorte de modèle pour les plus jeunes qui ne veulent pas le voir quitter son club formateur. "Ne pars pas au PSG, reste à l’OL" ont brandi certains au moment de la séance d’autographes qui a traîné en longueur. Entre toros, exercices de conservation et match sur terrain réduit, les supporters en ont eu pour leur matinée et ne demandent qu’à renouveler l’expérience. Au centre, l’ambiance était festive. Pour la tactique, il faudra repasser et on peut le comprendre.