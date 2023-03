Jeffinho devient le 373e buteur de l’histoire de l’OL

En faisant le break contre Grenoble, Jeffinho a libéré le Parc OL. Le Brésilien en a également profité pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Il ne lui aura fallu à peine plus d’une heure avec le maillot de l’OL pour trouver le chemin des filets. En manque de réussite à Botafogo, où ses ratés lui ont valu quelques railleries à son arrivée à Lyon, Jeffinho s’est rapidement enlevé du poids sur les épaules en trouvant la faille contre Grenoble. Pour sa première titularisation avec le club lyonnais, l’ailier brésilien a apporté de la variété dans le jeu voulu par Laurent Blanc. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de souligner son apport.

Quatrième joueur à débloquer son compteur cette saison

Ayant ramené un peu de samba au sein du Parc OL, Jeffinho a soigné ses débuts avec ce premier but et ce salto qui risque de donner quelques sueurs froides au staff médical lyonnais. Il est devenu le 373e joueur à inscrire un but dans l’histoire de l’OL et rejoint Bradley Barcola, Johann Lepenant, Amin Sarr et Nicolas Tagliafico. Tous ont débloqué leur compteur but avec le club lyonnais cette saison. Les supporters lyonnais espèrent désormais que ce but en coupe ne sera que le premier d’une longue série pour Jeffinho. Il faudra très certainement patienter un peu comme le Brésilien est sorti sur blessure mardi soir. Mais ce n’est que partie remise.