OL - Grenoble (2-1) : Barcola et Jeffinho touchés aux ischios

Buteurs mardi soir contre Grenoble, Bradley Barcola et Jeffinho n’ont passé qu’une mi-temps ou quelques minutes de plus sur la pelouse. Les deux jeunes offensifs ont été touchés aux ischios-jambiers.

C’est ce qui s’appelle vivre une rencontre en montagnes russes. À l’image de l’OL cette année, Bradley Barcola et Jeffinho sont passés par tous les états mardi soir contre Grenoble (2-1). D’abord par la joie et l’euphorie avec un but chacun à se mettre sous la dent. Barcola a d’abord lancé les hostilités (24e), et aurait même pu s’offrir un doublé après une action collective magnifique quelques instants après (29e). En échec, le jeune Lyonnais a finalement été suivi par le Brésilien quinze minutes plus tard pour faire le break. Mais après l’euphorie est venu le coup dur pour les deux ailiers d’un soir.

Problèmes gastriques pour Tagliafico

Après s’être écroulé sur la pelouse du Parc OL juste après son but et son salto, Jeffinho a terminé la première mi-temps, mais n’est pas réapparu au retour des vestiaires. Barcola a lui fait un peu de rab, mais a rapidement laissé sa place à Mohamed El Arouch (54e). Déjà privé d’Alexandre Lacazette, Houssem Aouar, Malo Gusto, Thiago Mendes et Jérôme Boateng pour ce match de Coupe de France, Laurent Blanc avait de quoi faire la moue après la rencontre. "Sur la blessure de Jeffinho, Ce sont les ischios, comme Barcola. Et ce n'est pas sur sa célébration. Est-ce que je vais lui interdire ? Non, qu'il en fasse beaucoup des saltos. Cela voudra dire qu'il est efficace," a déclaré le coach avant d'expliquer la raison de la sortie de Nicolas Tagliafico également à la mi-temps, "Il avait des problèmes gastriques. Cela fait plusieurs jours qu'il a ça. Lui, ce n'est pas musculaire."

Avec la réception de Lorient, dimanche (17h05), l’incertitude règne à Décines avec un secteur offensif qui pourrait donc se retrouver encore un peu plus amoindri.