Pour le nouvel entraînement en public, 23 joueuses ont pris part à la séance concoctée par Sonia Bompastor. Mais pas d’Ada Hegerberg, toujours en reprise individuelle.

Il y a trois semaines, elle avait été la star de l’entraînement ouvert au public. En enchaînant quelques tours de terrain, Ada Hegerberg avait donné le sourire aux supporters venus assister à la séance. Ce mercredi, il a fallu se contenter d’une tête passée par la fenêtre de la salle de soins pour apercevoir au loin la Norvégienne. Si elle a recommencé à toucher le ballon durant la trêve et qu’elle a participé à quelques exercices avec ses coéquipières, la Ballon d’Or 2018 se contente avant tout d’un travail sans contact et en marge du groupe de Sonia Bompastor.

Christiane Endler et Wendie Renard avec leur trophée The Best (crédit : David Hernandez)

Pour le nouvel entraînement ouvert au public ce mercredi, c’est donc sans l’attaquante que l’OL a continué à préparer son déplacement à Reims pour son quart de Coupe de France. Face à un peu moins d’une centaine de supporters, vingt-trois joueuses ont enchaîné les oppositions pendant deux heures. Les 18 ayant participé à la victoire contre les Girondins de Bordeaux dimanche (3-0) étaient toutes de la partie, renforcées par certaines jeunes du centre comme Alice Marques et Wassa Sangaré et les retours de Janice Cayman, Melvine Malard et Inès Benyahia. Les deux dernières citées ont joué avec la réserve durant le week-end afin de retrouver du rythme.

La team grise vainqueur des différents exercices du jour 💪🏻 pic.twitter.com/2E54aRuLsa — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) March 1, 2023

Dans cette fin de matinée où l’OL a répété ses gammes contre un bloc bas, les supporters n’en avaient que pour une joueuse : Wendie Renard. Les marques de soutien après sa décision de se mettre en recul de l'équipe de France ont continué après ceux observés contre Bordeaux. Après avoir fait patienter les fans pour présenter son trophée The Best aux médias du club, la capitaine a reçu des encouragements sous les "Captain Renard" entonnés par les plus fidèles.