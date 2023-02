OL : Endler et Renard dans le 11 type de la FIFA

Lundi soir se déroulait la cérémonie pour les trophées FIFA. Sur les cinq Lyonnaises qui pouvaient y prétendre, deux ont intégré le 11 type, Endler et Renard.

Entre le Ballon d'Or et les Trophées FIFA, il devient visiblement difficile pour les joueuses de l'Olympique lyonnais de remporter des distinctions, et ce, malgré les succès en Ligue des champions et en D1. Ce lundi avait lieu la soirée de remise des prix de l'institution internationale qui régente le football mondial. Et hormis Christiane Endler et Wendie Renard, les autres Fenottes sont reparties sans rien.

La Chilienne et la Française figurent dans le 11 type de cette édition comptant pour 2022. Ellie Carpenter, Catarina Macario et Ada Hegerberg, les trois autres finalistes, n'ont pas été élues.

Sonia Bompastor devancée par Sarina Wiegman

A titre individuel, Endler a été devancée pour le trophée de la meilleure gardienne par l'Anglaise Mary Earps. Pour son but en finale de la Ligue des champions, Amandine Henry concourait au prix Puskas, mais elle aussi a été battue, tout comme Sonia Bompastor, qui a cédé devant Sarina Wiegman (Angleterre) pour le titre de meilleure entraîneure de l'année.