OL : Bruno Cheyrou sait "accepter les critiques"

Dans le viseur des supporters de l’OL avec Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou croit en des jours meilleurs. Le directeur du recrutement accepte les critiques mais maintient le projet souhaité par la direction.

Sera-t-il le prochain directeur sportif ? Jean-Michel Aulas aimerait bien, mais Vincent Ponsot a assuré dans Tant qu’il y aura des Gones qu’une réflexion était toujours en cours concernant ce dossier. En attendant de pourquoi pas être promu officiellement à un poste qu’il occupe déjà pour certains, Bruno Cheyrou reste le directeur du recrutement. Ça ne l’empêche pas d’être au front et surtout sous le feu des critiques. Comme le directeur du football, Cheyrou est l’un de ceux dont le départ est réclamé par les groupes de supporters.

Des banderoles et autres pancartes ont été déployés au Parc OL ou en dehors pour réclamer sa démission. S’étant déjà penché sur la question, l’ancien milieu assure comprendre les critiques. "Les critiques, elles font partie de notre sport, de notre activité, il faut savoir les accepter, notamment quand les résultats ne sont pas bons. Ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes à nous aussi donc on peut comprendre les supporters qui ne sont pas contents, a d’abord déclaré Bruno Cheyrou sur beIN Sports. Maintenant, il faut rester serein, la tête froide et on sait qu’avec la force du club, on va finir par rebondir, très rapidement, on l’espère."

"On sent qu'on est encore fragile"

En décrochant un ticket pour les demi-finales de la Coupe de France, l’OL s’est rapproché un peu plus d’un possible premier trophée depuis 2012 et d’une qualification européenne. Néanmoins, pour les supporters, ce ne sera que l’arbre qui cache la forêt d’une saison loin des objectifs du début de la saison. La direction en est consciente et partage l’avis des supporters. Cela n’empêche pas Bruno Cheyrou de maintenir la barre et de rester fidèle à l’orientation donnée ces derniers mois.

Malgré certains changements dans l’effectif, il n’y aura pas de révolution à l’OL. "Ce n’est pas forcément la saison à laquelle on pouvait s’attendre, c’est évident. Maintenant, il faut savoir s’adapter, c’est le football, on ne peut pas toujours gagner, mais on ne se satisfait pas de cette situation, au contraire. On cherche les solutions, on a essayé de remodeler l’effectif durant l’hiver, en le réduisant et en faisant appel à plus de jeunes. Il y a une dynamique qui s’est créée, mais on sent qu’on est fragile. C’est paradoxal, mais avec plus de jeunesse, plus d’enthousiasme, on va essayer de finir la saison du mieux possible." Quand la maison brûle, les pompiers de service ne sont jamais loin.