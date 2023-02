L’OL en réflexion pour faire évoluer son pôle sportif

La semaine passée, l’OL a officialisé l’arrivée de Sonny Anderson dans l’organigramme du club en tant que conseiller extérieur. En interne, une réflexion est menée pour de possibles changements concernant le pôle sportif.

C’était une volonté du président Jean-Michel Aulas. Jeudi dernier, l’Olympique lyonnais a présenté son nouveau conseiller extérieur, Sonny Anderson. L’ancien attaquant a retrouvé l’OL, même si ce ne sera pas à temps plein et qu’il conserve d’autres prérogatives, notamment sur beIN Sports. Il rejoint donc le pôle sportif, tout en ayant un rôle à part.

"Je comprends les interrogations. Ça dépend ce qu’on attend de lui. Il est conseillé extérieur, avec une liberté de ton. C’est un peu comme avec Bernard Lacombe, même s’il y a des aspects différents avec Sonny, en revanche, ça se rapproche du rôle de Gérard Houllier, détaillait Vincent Ponsot lundi dans “Tant qu’il y aura des Gones”. On lui demande d’avoir cet œil extérieur, il aura du recul.”

Les contours précis de son champ d'action sont encore un peu flous, mais le directeur du football a donné quelques exemples. “On va le solliciter sur des choses, mais lui aussi pourra nous dire lorsqu’il aura des remarques à faire. Sur le groupe, Il interviendra uniquement à la demande de Laurent Blanc. Je pense qu’il n'aura pas de problème à dire les choses. A l’intérieur, on doit s'exprimer, mais à l’extérieur, il faut être unis. Il faudra que Sonny crée une relation avec Laurent. On a aussi parlé de Jeffinho, qui vient d’arriver et qui aura peut-être besoin d’un tuteur, a-t-il expliqué. Il participera au recrutement, mais il ne remplacera pas Bruno (Cheyrou) ni l’entraîneur. Il pourra avoir un œil avec son autre mission à la télévision.”

L'OL étudie la question du directeur sportif

Cette arrivée pourrait bien précéder d’autres mouvements au sein de la direction rhodanien. Comme l’a confié Vincent Ponsot, une réflexion est menée en interne pour décider si oui ou non, il fallait se doter d’un directeur sportif. "J’ai vu Sonny et Bruno vendredi pour travailler sur des aménagements dans le pôle sportif. On a une réflexion sur notre organisation et sur d’autres sujets car ça demande une modernisation”, a indiqué le dirigeant rhodanien sur le plateau de TKYDG.

Jean-Michel Aulas avait évoqué la possibilité d’installer Bruno Cheyrou dans le costume du directeur sportif, une mission qu’il a plus ou moins aujourd’hui en étant directeur du recrutement. “Il a été embauché comme tel, pour les garçons et les filles, puis il a été écarté du football masculin quelque temps. Lorsqu’il est revenu en janvier 2022 (officiellement en décembre 2021), on lui a dit qu’il gardait d’abord ce poste. On laisse passer un certain temps, peut-être trop, mais on ne veut pas se précipiter”, a justifié Ponsot.

Réflexion autour de la cellule de recrutement

Autre domaine qui interroge du côté de l’OL, la cellule de recrutement. Celle-ci intègre cinq personnes, dont une chargée de la vidéo. Un contingent peu élevé, même si le club considère actuellement que cela est suffisant. “Il faut prendre en compte notre stratégie. Nous, on investit sur le centre de formation et on a 14 recruteurs pour l’académie. Cette cellule fait aussi la post-formation. Je peux entendre sur les territoires, mais avec la data, je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui, ce soit le modèle des meilleures équipes, à part anglaises, a rétorqué le directeur du football. On veut aussi s’appuyer sur nos structures à l’extérieur et nos liens avec le Brésil par exemple, car on ne peut pas couvrir cette région avec cinq recruteurs, c'est vrai. Nos scouts font le travail de terrain, et il y a aussi une personne chargée de la data.”

Néanmoins, là aussi, l’Olympique lyonnais s’ouvre à de petits ajouts en cas de nécessité. “C’est un sujet sur lequel on échange avec Sonny Anderson, sur la problématique du nombre, a répondu Vincent Ponsot. S'il y a besoin, on le fera, ce n’est pas un souci, mais il faut une vraie justification.” Au sein du pôle sportif de l’institution rhodanienne, les mouvements ne sont peut-être pas finis.