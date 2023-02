OL - Grenoble : horaires, diffusion TV, avant-match

Les joueurs de l’OL lors du match contre Lens en février 2023 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En quête d'une place dans le dernier carré de la Coupe de France, l'OL accueille Grenoble ce mardi à 21h10. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de ce quart de finale.

L’avant-match

Samedi à Angers, l'Olympique lyonnais a relevé un peu la tête. Battu une semaine plus tôt à Auxerre, il a renoué avec la victoire en s'imposant 3 buts à 1. Néanmoins, l'OL pointe toujours à la 9e place du championnat, à huit longueurs du 5e, Rennes.

Dès lors, la Coupe de France revêt d'une importance capitale. Pour cela, Laurent Blanc et ses troupes doivent sortir vainqueurs de leur duel contre Grenoble. En quarts de finale de la compétition, les Rhodaniens affrontent le 7e de Ligue 2, et ils voudront "éviter de faire les gros titres mercredi", comme l'a confié le coach. S'ils y parviennent, cela voudra dire qu'ils seront dans le dernier carré. A noter que la VAR sera de rigueur pour ce tour, et que Stéphanie Frappart sera au sifflet.

À quelle heure se joue OL - Grenoble ?

Les Lyonnais auront eu peu de temps pour préparer cette affiche. Après avoir joué à 17 heures samedi, les partenaires d'Anthony Lopes rejouent dès ce mardi à 21h10. Un peu plus de trois jours de récupération, ce qui sera le cas des deux adversaires car les Grenoblois ont aussi disputé leur dernière partie samedi, contre Le Havre (0-0).

Sur quelle chaîne voir Angers - OL ?

Tout le monde pourra regarder ce match. En effet, le duel sera diffusé France 2 et beIN Sports. Avec cette double retransmission, et si vous possédez les deux chaînes, vous pouvez choisir à votre convenance.