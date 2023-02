Avec un effectif amoindri, l'OL recevra Grenoble mardi pour un billet dans le dernier carré de la Coupe de France. Laurent Blanc se méfie de cette rencontre et réclame de la motivation de la part de ses joueurs.

Même dans une saison difficile, l'OL caresse encore l'espoir d'accrocher un titre après lequel il court depuis des années. Mardi, il accueillera son voisin régional, Grenoble (21h10), pour un duel au bout duquel le vainqueur recevra un ticket pour les demi-finales. A quelques heures de cet événement, Laurent Blanc a affiché un visage concentré, conscient qu'une partie de l'exercice 2022-2023 se jouait sur ce rendez-vous, et ce pour plusieurs raisons.

"Force est de constater que c'est le chemin le plus court vers l'Europe. Mais comme je l'ai dit après Angers (1-3), je ne fais pas une croix sur quoi que ce soit, a-t-il rappelé. On joue, on essaye de prendre le plus de points possibles et on fera le bilan à la fin. Pour Grenoble, cette affiche sera aussi importante, comme pour les autres qualifiés. On n'est pas si loin (du titre), mais il manque encore quelques matchs."

Face au 7e de Ligue 2, le Cévenol s'attend à une belle opposition, même s'il s'attarde davantage sur ses troupes. "J'ai visionné plusieurs de leurs rencontres. C'est une équipe de deuxième division qui joue. Ils ont du répondant physiquement, a-t-il observé. Je me concentre toutefois plus sur mon groupe que sur l'adversaire. Ce n'est pas pour leur manquer de respect, mais concentrons-nous d'abord sur nous, avec les soucis qu'on a, ça nous prend déjà du temps."

"Il ne faudra pas faire les gros titres mercredi"

Il continue. "Ce sont des parties qui sont dangereuses pour nous car on reçoit, on est en Ligue 1, mais on le sait ça. Il ne faudra pas faire les gros titres mercredi."

Pour bâtir sa formation de départ, l'entraîneur français devra jongler avec les absences d'éléments majeurs. Tactiquement, il faudra s'adapter. "On doit d'abord trouver les joueurs. Forcément, s'ils n'ont pas ces caractéristiques-là, tu les utilises à contre-emploi car ils n'ont pas l'habitude de jouer comme cela, a-t-il justifié. Le système est important, mais c'est surtout notre motivation qui va compter, et mardi, il faudra l'être pour l'emporter, peu importe le 11 aligné, qui sera très jeune. Je suis sûr qu'ils sont capables de donner le meilleur."

"Ne commençons pas à faire la fine bouche"

Même si l'OL sort de deux partitions globalement mauvaises, contre Auxerre (2-1) et Angers (1-3), Laurent Blanc ne s'en formalise pas. Il n'ambitionne qu'une chose, la qualification. "Ne commençons pas à faire la fine bouche, à vouloir bien joué, à vouloir bien gagner. Dans l'absolu, tout le monde veut faire ça, moi y compris, mais la chose la plus importante lorsqu'on est professionnel, c'est de remporter des matchs, et lorsqu'ils sont à élimination directe, encore plus. Si on fait une bonne prestation, je serai content, mais la chose primordiale est de se qualifier", a-t-il conclu.