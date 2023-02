Face à Grenoble, la jeune garde de l’OL pourrait être sollicitée 

La joie des joueurs lyonnais après le but de Barcola lors d’Angers – OL en février 2023 (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Sarr, Jeffinho, El Arouch, les nouveaux visages de l’OL ont disputé la fin de match contre Angers samedi. Mardi en coupe face à Grenoble, ces garçons, et d’autres, pourraient bien jouer un peu plus longtemps.

Comme il en a pris l’habitude à chaque sortie ou presque depuis son intronisation, Laurent Blanc évoque l'âge de son effectif. L’entraîneur de l’OL use très régulièrement de cet argument pour expliquer les hauts, et surtout les bas, que rencontre son équipe.

Ainsi, après la claque auxerroise (2-1), le Cévenol avait confié : “La seule petite tolérance que j’ai par rapport à ce groupe, cette équipe, c’est qu’elle est jeune, et que donc, on peut faire des matchs comme celui contre Lens (2-1), mais aussi comme celui à Auxerre..."

Même s’il y a eu victoire au bout à Angers samedi (1-3), le coach rhodanien n’était pas satisfait du contenu, mais là encore, il s’est montré tolérant pour la même raison. “L'effectif est ce qu'il est, jeune et en devenir. Et tu dépends de ça. On a des garçons d'expérience qui sont blessés et qui nous font défaut, ce qui se ressent aussi dans les performances, a-t-il rappelé. Les jeunes progressent en jouant en première division, ce qui est le top pour eux."

Une infirmerie remplie avec plusieurs cadres

Avec plusieurs joueurs à l’infirmerie et probablement forfaits ou à court de rythme pour la réception de Grenoble mardi, Laurent Blanc devra encore modifier son 11. Au milieu déjà, avec la blessure de Thiago Mendes. En théorie, ils ne sont donc plus que trois sur pied par rapport au groupe ayant voyagé à Angers : Johann Lepenant, Maxence Caqueret et Mohamed El Arouch. Ce dernier, qui vient juste de faire ses premiers pas chez les professionnels, sera de ce fait déjà une alternative pour le quart de finale de la Coupe de France. A voir si Houssem Aouar, grippé récemment, sera rétabli, mais le numéro 8 ne donne pas beaucoup de garanties sur ses prestations depuis de nombreux mois.

Devant, Amin Sarr a marqué des points lors de son entrée, et il pourrait bien prendre la place de Moussa Dembélé, peu en vue au stade Raymond Kopa. Le Suédois, qui a ouvert son compteur avec l’OL, voit lui aussi son temps de jeu croitre, notamment en l’absence d’Alexandre Lacazette. S’il s’était raté contre Auxerre pour sa première en tant que titulaire, l’avant-centre de 21 ans pourrait bien avoir une deuxième chance assez vite.

Devant, un nombre de choix restreint

Jeffinho lui profite des départs de Karl Toko-Ekambi, Romain Faivre et Tetê lors du mercato hivernal. Avec un effectif limité quantitativement, les choix ne sont pas non plus légion lorsqu’on se retourne du côté des remplaçants. Le Brésilien manque peut-être encore de jus pour débuter, mais son entrée ce week-end a plu, amenant du dynamisme dans une formation ronronnante.

Après le succès en terre angevine, Laurent Blanc a glissé que les jeunes joueraient cette semaine. Les circonstances des derniers jours font que le technicien français est aussi un peu contraint et forcé de s’appuyer sur eux. "On a managé ce match avec l'idée que l'on rejoue dans trois jours. Il y a des choses qui étaient prévues, d'autres un peu moins”, avait-il expliqué.

Sur le banc à Angers, suppléé par Sinaly Diomandé, Saël Kumbedi devrait dans cette optique retrouver sa place avec les titulaires. Même s’il dispute sa première saison dans l’élite, le latéral droit a su engranger de la confiance, avec 7 titularisations en 2023. Il est vrai que la blessure de Malo Gusto prive le staff lyonnais d’une solution dans ce secteur.

Penser à Grenoble sans oublier Lorient

En quelques heures, et avant un rendez-vous important en vue de la fin de l’exercice 2022-2023, Blanc doit donc “encore une fois réfléchir à un système, à une idée… Faire jouer plus de jeunes encore ? On le fera peut-être, qu’est-ce qu’on risque à la limite, s’est-il interrogé. Notre effectif est comme ça, et peut-être que la solution serait de faire entrer plus de jeunesse qui amènera son insouciance.”

En vieux briscard, Dejan Lovren, qui aurait d’ailleurs possiblement besoin de souffler un peu avant Lorient dimanche, lui qui enchaîne les titularisations, sait que l’OL n’a pas vraiment le choix. “Il y a encore des efforts à faire mentalement, nous sommes très jeunes, bon pas moi, mais les autres (il rigole). J'espère qu'on va vite intégrer qu'on ne peut pas d'une rencontre à l'autre afficher un visage différent, a-t-il déclaré. Une fois, on est bien, l'autre non.” L’Olympique lyonnais, qui espère aussi récupérer quelques éléments de l’infirmerie prochainement, doit s’appuyer sur ses joueurs inexpérimentés pour arracher une place dans le dernier de la Coupe de France, et peut-être plus encore.