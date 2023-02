Les joueurs de l’OL célèbrent leur victoire à Angers en février 2023 (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Malgré son succès à Angers (1-3), l'OL est toujours 9e de Ligue 1. Il reste à huit longueurs de la 5e place occupée par Rennes.

L'OL aurait pu espérer de cette 25e journée de Ligue 1 pour se rapprocher un peu au classement. Mais il n'en est rien. En effet, Rennes voyageait à Nantes (0-1) et Nice se déplaçait à Monaco (0-3). Mais il n'en est rien. Les succès de ces deux équipes, en plus de celui de Lille face à Brest (2-1), font que les distances restent inchangées dans la course à la Ligue Europa Conférence.

Lorient grand perdant de la journée

A l'issue de ce week-end et de sa victoire à Angers (1-3), l'Olympique lyonnais est toujours au 9e rang, à huit longueurs du Stade Rennais, 5e. Avec 38 points, les Rhodaniens ont seulement grignoté leur retard sur Lorient, grand perdant de ce dimanche avec son revers à domicile face Auxerre (0-1).

Lors du prochain match de championnat, l'effectif de Laurent Blanc recevra les Merlus le dimanche 5 à 17h05. En cas de bon résultat, il passerait devant le club breton au classement. A noter que Reims, 10e, est encore en embuscade (37 unités).