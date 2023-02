OL : Amin Sarr, entre interrogations et indulgence 

Après quatre entrées en jeu, Amin Sarr a débuté pour la première fois sous le maillot de l’OL contre Auxerre vendredi (2-1). L’attaquant a été en difficulté tactiquement et techniquement sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps.

Ce n’est qu’un match, c’était une première titularisation, mais Amin Sarr n’a pas franchement réussi ce test. Vendredi à Auxerre, en l’absence d’Alexandre Lacazette et de la mise sur le banc de Bradely Barcola, le duo Sarr - Dembélé a commencé la rencontre. Si le Français a ouvert la marque, les deux footballeurs ont ensuite eu beaucoup de mal à exister dans la partie, en particulier en seconde période.

Pour le Suédois, cette première s’est résumée à des pertes de balle, des mésententes avec ses coéquipiers et peu de différences créées avec le cuir (une action avec Rayan Cherki). Globalement peu en vue, il a touché 32 ballons, soit un de plus qu'Anthony Lopes. S’il n’a pas rechigné à faire les efforts, ça reste tout de même trop juste pour prétendre à mieux qu’un rôle dans la rotation lyonnaise pour l’instant.

Oui mais voilà, Lacazette est incertain pour les prochains rendez-vous, et Sarr pourrait donc avoir du temps de jeu, au moins contre Angers (samedi). Il faudra alors pour le joueur de 21 ans montrer plus que ce qu’il n’a pu le faire pour le moment. “Il peut apporter un peu plus de profondeur sans doute. Amin va vite, il s’est procuré une occasion contre Lens (le 12 février, 2-1), et il a une bonne frappe de balle, avait détaillé Franck Passi la semaine dernière. A l’avenir, il devrait marquer des buts.”

Il doit se créer des automatismes avec ses coéquipiers

Ce qui a le plus frappé vendredi lors de la défaite face à l’AJA, c’est le manque de connexion entre l’avant-centre et le reste de l’équipe. Plusieurs fois, on l’a vu faire les appels sans être servi. On a aussi noté des erreurs de transmission car il n’était pas dans le bon tempo ou pas dans la zone attendue, en bref, des fautes logiques au début mais qui devront vite être gommées.

Il faut souligner que la forme du natif de Malmo n’était déjà pas au beau fixe lors des dernières semaines avec Heerenveen, même s’il a marqué à quatre reprises lors des dix dernières parties avec la formation hollandaise. “Ces derniers temps, il n'a pas été aussi bon que lors de ses six premiers mois aux Pays-Bas. Cela s'explique également par le fait que l'équipe jouait de manière plus défensive, a nuancé Sander de Vries, journaliste pour le média Leeuwarder Courant. En outre, il a évolué de nombreuses rencontres en tant qu'ailier gauche, alors qu'il souhaite surtout jouer au centre du terrain.”

Il est vrai que la question de son positionnement interroge aussi. Dans l’Yonne, il a beaucoup dézoné en se déplaçant sur les côtés, principalement à gauche, au contraire de Moussa Dembélé. Il s’agissait possiblement d’une consigne, ce dernier étant un élément moins “mobile” que ses partenaires.

"Heerenveen a été surpris de pouvoir le vendre pour autant d'argent"

S’il est encore bien trop tôt pour véritablement s’alarmer au sujet d’Amine Sarr, il sera néanmoins intéressant d’observer la suite pour juger des progrès ou non du buteur. “Il est rapide, marque facilement, a de grandes conditions physiques. C'est un véritable athlète. Il a beaucoup de potentiel pour devenir un très bon joueur, une sorte d'Alexander Isak (Newcastle United). Mais il doit encore se développer dans tous les domaines”, a décrypté Sander de Vries, avant d’ajouter “à Heerenveen, on a été surpris de pouvoir le vendre à Lyon pour autant d'argent, même si lorsqu'il était en jambe, il était l'un des principaux éléments de l'équipe.”

Cela se justifiera ou non sur la durée, en attendant, il poursuit son apprentissage de la Ligue 1 et son intégration à l’OL. “Il prend petit à petit ses marques. On le découvre, on apprend à jouer avec lui et je pense qu’une fois qu’il se sera bien adapté à ce nouvel environnement, il sera encore plus fort et décisif pour nous”, a positivé Castello Lukeba. En espérant pour l’Olympique lyonnais et pour Sarr que ce premier but arrive rapidement, ce qui pourrait servir de déclic.