OL : les jeunes Fenottes sur le pré ce lundi avec la France U23

Jour de revanche pour l'équipe de France féminine U23 ce lundi. A 11h, elle affronte les Etats-Unis avec trois Fenottes dans ses rangs.

Les Françaises sauront-elles se montrer plus menaçantes que lors du premier match face aux Etats-Unis ? A 11 heures, l'équipe de France U23 féminine défie son homologue américaine, quelques jours après avoir perdu 2 à 0.

Trois joueuses de l'OL seront au rendez-vous de cette partie. Vicki Becho, titulaire vendredi, ainsi qu'Alice Sombath et Inès Benyahia. Les deux dernières nommées étaient entrées à l'heure de jeu, sans réussir à amener un plus à la sélection. Elles ont toutes les trois, en plus de leurs coéquipières, l'occasion de se rattraper ce lundi.