L’OL s’est montré inoffensif sans Alexandre Lacazette à Auxerre

Amin Sarr face à Isaak Touré lors d’Auxerre – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L’absence d’Alexandre Lacazette n’explique pas le revers (2-1) à Auxerre mais sans son capitaine, l’OL a eu du mal à se montrer dangereux. Avec seulement 6 tirs, le club a été loin de ses standards.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. A Lyon, l’absence d’Alexandre Lacazette pour le déplacement à Auxerre et certainement à Angers était forcément un coup dur et les observateurs attendaient de voir comme l’équipe de Franck Passi allait se comporter sans son buteur maison. Force est de constater qu’on ne remplace pas un attaquant auteur de 41% des buts lyonnais depuis le début de la saison en claquant des doigts.

Pour palier à l’absence de Lacazette, l’entraîneur intérimaire, et de fait Laurent Blanc, avait choisi de rester dans un système en 3-5-2 mais avec une ligne d’attaque complètement remodelée. Bradley Barcola, qui avait enchaîné ces derniers temps, a pris place sur le banc et la paire Sarr - Dembélé avait l’occasion de se mettre en évidence.

Plus petit total de tirs depuis Lille en octobre dernier

Le pari a été raté malgré le but du numéro 9 lyonnais pour l’ouverture du score. Les deux joueurs n’ont pas réussi à combiner ensemble tandis que la relation avec Rayan Cherki a été quasiment nulle, le meneur retombant aussi dans certains de ses travers individuels. La défaite à Auxerre n’est pas à mettre sur le compte du forfait de Lacazette ou du duo remplaçant mais l’allant offensif en a clairement pris un coup.

Avec seulement trois tirs dans chaque mi-temps, l’OL n’a clairement pas fait le siège sur le but d’Andrei Radu. Six tirs pour 65% de possession, ceux qui doutaient encore de la possession stérile dont ont fait preuve les Lyonnais vendredi soir en Bourgogne devraient être enfin convaincus. Même face à Lille et Lens où l’OL avait avant tout attendu son adversaire, les statistiques offensives avaient été meilleures.