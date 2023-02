Auxerre - OL (2-1) : Passi regrette "ces trois minutes de trou d'air"

Balayé en trois minutes par Auxerre vendredi (2-1), l'OL pourra regretter longtemps sa deuxième période et notamment ces premiers instants fatals.

Il ne l'a pas dit dans des termes aussi fleuris que Dejan Lovren, mais Franck Passi a, lui aussi, peu goûté à la performance de l'OL en deuxième période contre Auxerre (2-1). Alors qu'il avait les cartes en main, l'Olympique lyonnais a tout gâché. "On a eu trois minutes de trou d'air qui mettent à la poubelle un travail de plusieurs semaines, constatait l'adjoint. On avait réussi à rester invaincu pendant six matchs et on sortait de deux bonnes prestations la semaine dernière (face à Lille et Lens). Mais trois minutes de manque de concentration..."

"On a manqué de mobilité"

À nouveau sur le banc en tant que numéro 1 en l'absence de Laurent Blanc, Passi est resté impuissant, comme le reste de son groupe, après les deux réalisations auxerroises. "C'était très compliqué, car l'AJA jouait dans son camp. Mais on avait réussi à marquer. Ensuite, ils sont restés chez eux, on a essayé de passer par les côtés, mais on n'arrivait pas à toucher nos joueurs parce qu'il n'y avait pas assez de rythme dans les passes, a-t-il observé. On a manqué de mobilité, et c'est évident qu'en demeurant proche de leur but, il était dur de se déplacer. En première mi-temps, on a trop essayé d'aller dans leur dos au lieu de passer par les ailes."

Alors qu'il avait corrigé ce défaut dernièrement, le club rhodanien a cédé sur un corner. "Au début, on a encaissé des buts sur des coups de pied arrêtés, mais c'est surtout un manque de concentration ici. Car c'était l'un des jours où nous avions le plus de joueurs de taille, et on s'est dit que ça allait bien se passer, a justifié Passi. Mais il faut être présent au marquage individuel." Ce que n'a pas su faire Sinaly Diomandé, au grand dam de l'OL et de ses supporteurs, même si un premier duel est perdu au premier poteau sur l'action en question.