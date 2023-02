Très remonté après le revers face à Auxerre ce vendredi (2-1), Dejan Lovren a eu des mots forts, surtout au sujet de la 2e période de l'OL.

Est-ce une surprise que de voir l'OL chuter à Auxerre (2-1) alors qu'il enchaînait les bons résultats ? Oui et non mais avec ce groupe, difficile de savoir à quoi ressemblera la prochaine performance rhodanienne. Une chose est sûre, Dejan Lovren n'a pas aimé ce qu'il a vu, notamment dans le 2e acte.

Après avoir échangé avec les supporters en parcage, comme Rayan Cherki entre autres, le Croate s'est arrêté au micro de Prime Video, très remonté par l'attitude de l'équipe. "Nos fans nous encouragent, je voulais les remercier. C'est important qu'ils soient derrière nous, même quand on perd. Je veux dire désolé à tous ceux qui sont venus ce soir. La deuxième mi-temps spécialement, c'est inacceptable, a-t-il lâché. On n'a pas montré le caractère, on a lâché les dix premières minutes en 2e période. Cela ne suffit pas. On n'a pas montré les cou*****."

"Nous avons été nuls en 2e période"

Le défenseur central a pesté contre le visage affiché au retour des vestiaires. "On pense qu'ils vont nous laisser gagner le match... on est bêtes de penser comme ça, a-t-il clamé. Nous avons besoin de beaucoup travailler, de parler, d'avoir de la constance mais on ne l'a pas. On joue bien contre les grandes équipes. Je ne vais pas dire qu'Auxerre n'est pas grand, mais nous avons été nuls en 2e mi-temps."