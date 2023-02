OL : Dejan Lovren demande pardon aux supporters

Ayant joué son rôle de cadre jusqu’au bout en allant échanger avec les supporters, Dejan Lovren en avait gros sur le coeur. Le défenseur a demandé "pardon" aux fidèles de l’OL, venus nombreux à Auxerre.

Plus que dans la victoire, c’est dans la défaite que l’on peut voir les mentalités des uns et des autres. Il est plus facile d’être uni quand tout va bien que l’inverse. Vendredi soir, l’OL a subi une sortie de route des plus regrettables sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps. Cette défaite, la 9e de la saison, les Lyonnais ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. En faisant preuve d’une certaine suffisance, ils ont ouvert grand la porte à Auxerre qui ne s’est pas fait prier. Dans sa quête de maintien, le club bourguignon n’en demandait pas tant.

Lovren l'avait mauvaise après la rencontre

Quand les joueurs de l’OL avaient fait front ensemble la semaine dernière, ils n’ont pas affiché ce visage collectif vendredi soir et ont été punis. Après la rencontre, Dejan Lovren a eu des mots plutôt durs pour décrire la prestation des siens, estimant que "la deuxième mi-temps est inacceptable. (…) On n'a pas montré les cou*****." Des mots forts, mais dignes d’un cadre, chose qui était attendue avec l’arrivée du Croate.

Une fois, la pression du match et de la défaite redescendue, Lovren a demandé pardon aux supporters lyonnais ayant fait le déplacement. Dans un message sur les réseaux sociaux, le vice-champion du monde 2018 estime qu’ils "ne méritent pas ça. Pardonnez-nous pour ce (vendredi) soir" et les remercie "d’être derrière nous" même dans la défaite.