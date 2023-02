OL : le parcage visiteurs affichera complet à Auxerre

Supporters de l’OL, membres des Bad Gones (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Pour le déplacement à Auxerre, les joueurs de l’OL pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Comme à Troyes, ils seront 800 à remplir le parcage visiteurs de l’Abbé-Deschamps.

Mercredi, ils n’étaient pas présents de manière officielle à la séance d’entraînement ouverte au public, mais les Bad Gones et Lyon 1950 seront bien au rendez-vous vendredi soir (21h) à Auxerre. Pendant que les joueurs de l’OL multipliaient les autographes et selfies avec leurs plus jeunes supporters, les deux groupes de supporters préparaient le voyage en Bourgogne. Car, comme il y a quinze jours à Troyes, le parcage visiteurs du stade de l’Abbé-Deschamps risque de faire du bruit.

Se déplaçant déjà en nombre depuis le début de la saison (404 supporters de moyenne à l’extérieur lors de la première partie de saison), les supporters lyonnais ont pris d’assaut les places mises en vente pour le déplacement à Auxerre. Comme nous l’a confirmé le club mercredi, le parcage visiteur de l’OL sera complet vendredi soir dans l’Yonne. Ce sont donc 800 supporters qui vont prendre la direction du stade auxerrois pour donner de la voix et pousser les coéquipiers de Corentin Tolisso à signer un troisième succès de suite en Ligue 1.