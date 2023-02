Ligue 1 : OL - Lens, meilleure affluence de la 23e journée

Dimanche, plus de 53 000 spectateurs sont venus à Décines pour assister au match OL - Lens. 24e affluence de l’histoire du Parc OL, le match de dimanche est celui qui a rassemblé le plus de monde lors de la 23e journée de Ligue 1.

Il y a bien longtemps que le Parc OL n’avait plus signé la meilleure affluence d’une journée de Ligue 1. Ayant franchi la barre des 50 000 spectateurs pour la première fois depuis le match de Nice avec les 35 ans des Bad Gones et la présentation du Ballon d’Or de Karim Benzema, l’enceinte décinoise avait mis ses plus beaux habits pour recevoir Lens dimanche dernier. Dans une ambiance des grands soirs, les 53 426 spectateurs ont parfaitement joué leur rôle de 12e homme et poussé les Lyonnais à tenir bon face aux Lensois pour s'offrir une victoire de choix (2-1).

En attendant le retour au Parc OL dans trois journées avec la réception de Lorient le 5 mars, le club lyonnais a réalisé la meilleure affluence de la 23e journée de Ligue 1. Si ce n’est que la 24e dans l’historique de l’enceinte décinoise, c’est également une preuve d’un regain d’intérêt chez les supporters avec cette nouvelle mentalité qui semble être présente dans le groupe lyonnais.