OL : la France de Renard et Cascarino dispose du Danemark de Bruun

Delphine Cascarino lors de France – Danemark (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

Pour le premier match du Tournoi de France, les Bleues ont fait le service minimum contre le Danemark. Delphine Cascarino et Wendie Renard étaient titulaires au contraire de Signe Bruun.

Pour la manière, il faudra repasser. Mercredi soir, à Laval, l’équipe de France féminine a réussi son entrée en matière dans le Tournoi de France avec un court succès contre le Danemark (1-0) grâce à un but de Charlotte Bilbault. Néanmoins, les Bleues n’ont clairement pas montré un visage des plus séduisants à quelques mois de la Coupe du monde 2023. Dans un nouveau système à trois défenseuses centrales, Wendie Renard a été associée à Thibaut et Cissokho pendant 90 minutes tandis que Delphine Cascarino a été alignée sur le côté droit de l’attaque.

L’ailière de l’OL a d’ailleurs failli se montrer décisive si sa sœur jumelle Estelle n’avait pas trouvé le poteau (53e). La Lyonnaise n’a d’ailleurs pas pu croiser la route de sa coéquipière en club Signe Bruun. L’attaquante danoise n’était pas titulaire et a dû se contenter de vingt minutes de jeu dans la défaite de sa sélection. Prochain rendez-vous samedi pour les deux nations. Ce sera l’Uruguay pour les Bleues et la Norvège pour le Danemark.