OL : Franck Passi décrit l’organisation sans Laurent Blanc

Laurent Blanc et Franck Passi (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

En attendant le retour de Laurent Blanc sur le banc de l’OL, Franck Passi assure l’intérim. L’entraîneur adjoint est revenu sur cette situation inédite.

Il a beau aller mieux, Laurent Blanc ne devrait pas être sur le banc de l’OL vendredi (21h) à Auxerre. Touché par une pneumopathie, l’entraîneur lyonnais est au repos et suit un traitement pour être de nouveau sur pied. Absent contre Lens dimanche et depuis le début de la semaine, Blanc a laissé les clés du camion à son adjoint Franck Passi. Ce dernier n’est pas un novice en la matière, lui qui avait déjà assuré des intérims plus ou moins longs à l’OM.

En première ligne depuis dimanche et la victoire à domicile, l’entraîneur intérimaire est revenu sur son rôle et ses échanges avec Laurent Blanc dans cette situation pour la moins inédite. Même à distance, le Cévenol continue de diriger le bateau lyonnais. "Il a eu son problème la nuit, la veille du match, mais dans la mesure où avec Laurent, on prépare beaucoup de choses ensemble, j’ai pris ça normalement. L’équipe était déjà faite, le plan de jeu aussi, il fallait juste maintenir le bateau."

"Les joueurs ont une idée du plan de Laurent"

Il a tenu la barre avec brio et devrait de nouveau le faire vendredi à Auxerre. Malgré tout, les échanges sont quasi continus avec Laurent Blanc. "Il est encore capable de discuter et réfléchir", a assuré un brin taquin l’adjoint. Les deux coachs échangent par téléphone ou de visu, les deux hommes habitant proche l’un de l’autre, et la communication ne sera pas coupée au moment du coup d’envoi d’Auxerre - OL. Quand Passi va faire les cents pas dans sa zone technique, Laurent Blanc sera en relation avec Philippe Lambert, son préparateur physique depuis ses années équipe de France et qui assure aussi un rôle d’adjoint à l’OL.

Malgré cette mise en lumière récente, Franck Passi sait où est sa place. "Je suis adjoint, Laurent est le coach. Lorsque je parle aux joueurs, c’est par rapport aux idées bien déterminées de Laurent et aux échanges qu’on a ensemble. Ce que je vois, je le dis aux joueurs, mais ils savent les consignes à respecter, ils ont une idée du plan. Il n’y a pas d’ambiguïté." À Auxerre, le plan sera de ne pas relâcher la pression contre l’avant-dernier du championnat pour confirmer la dynamique récente.