Avant-dernier du championnat avec seulement deux points pris en 2023, l’AJ Auxerre lutte pour son maintien. Christophe Pélissier espère que l’affiche galvanisera ses joueurs et ne serait pas contre voir l’OL arriver avec un peu de suffisance.

C’est une dynamique clairement contraire qui va opposer l’OL à l’AJ Auxerre vendredi en Bourgogne. Quand les Lyonnais retrouvent des couleurs, le club auxerrois continue de s’enfoncer dans les profondeurs du classement. Avant-dernier du championnat, l’AJA n’a pris que deux points depuis le début de l’année 2023. C’était lors des deux derniers matchs dont un choc pour le maintien contre Angers le week-end dernier (1-1). Dans sa course pour ne pas descendre, Auxerre voit donc arriver un OL en pleine confiance et invaincu depuis six matchs toutes compétitions confondues.

"On sait qui on affronte. On affronte une équipe qui n’est pas à sa place au classement. Elle le montre depuis 3 ou 4 matchs. A nous de faire notre match en donnant le maximum comme on avait pu le faire contre Monaco ici à Auxerre, a déclaré le coach Christophe Pélissier vendredi face à la presse locale. Le match contre une autre grosse écurie avait été très cohérent. On sait qu’on doit être à 120% pendant 95 minutes dans ces matchs-là si on veut croire à l’exploit."

"L'OL montre qu'il n'est pas à sa place depuis quelques matchs"

Promu cette saison, le club bourguignon espérait certainement vivre un tout autre retour dans l’élite. Pélissier a eu beau remplacer Jean-Marc Furlan, la mayonnaise n’a toujours pas pris. S’il espère que "l’OL nous prendra de haut", l’entraîneur auxerrois sait que la tâche ne sera pas facile malgré l’absence d’Alexandre Lacazette. Néanmoins, il ne s’avoue pas vaincu dans une course au maintien où chaque point gratté peut compter à la fin.

"Quand vous enlevez un joueur à l’OL et que vous voyez celui qui le remplace… C’est normal ce sont les grosses écuries qui sont comme ça. Lacazette a un rôle hyper important mais je ne vais pas faire la liste de tous ceux qui peuvent le remplacer car c’est le danger. Si on n’y croit pas, ça ne sert à rien de jouer."

Quand l’OL devra activer les leviers pour rester alerte dans une rencontre censée être plus facile que Lille et Lens, l’AJ Auxerre n’aura lui pas besoin de motivation.