Mercato : Pape Cheikh Diop (ex-OL) rebondit à Elche

Pape Cheikh Diop sous les couleurs de l’OL (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)



Mis à l’essai depuis une semaine, Pape Cheikh Diop a convaincu Elche. L’ancien milieu de terrain de l’OL a signé un contrat de six mois avec la lanterne rouge de Liga.

Retour en Liga pour Pape Cheikh Diop. Trois ans après son prêt au Celta Vigo, son club formateur, le milieu de terrain va retrouver le championnat espagnol dans les prochaines heures. Libre après la résiliation de son contrat avec l’Aris Salonique, l’international sénégalais s’entraînait depuis une semaine avec le club d’Elche. La lanterne rouge de la Liga souhaitait tester l’ancien de l’OL en vue d’un éventuel contrat.

Il semble que Diop ait passé ce test avec succès puisque le club espagnol a annoncé la signature pendant six mois de celui qui a porté les couleurs lyonnaises entre 2017 et 2022. Le milieu compte désormais sur cette deuxième partie de saison pour se refaire une santé à 25 ans et espérer attirer l’oeil d’autres clubs en assurant le maintien d’Elche. La mission commence dès ce mercredi soir avec un déplacement au Real Madrid.