Mercato : Achraf Laaziri prolonge jusqu’en 2027 avec l’OL

Arrivé cet été en post-formation, Achraf Laaziri a conquis son monde à l’OL. Le jeune latéral marocain vient de prolonger son contrat jusqu’en juin 2027.

Achraf Laaziri en reprend pour une saison. Sous contrat jusqu’en 2026 depuis son arrivée l’été dernier, le Marocain vient de prolonger jusqu’en juin 2027 avec l’OL. Une vraie marque de confiance de la part du club lyonnais alors que le latéral gauche n’a encore jamais évolué officiellement avec les pros depuis son arrivée. Néanmoins, il frappe de plus en plus à la porte, comme l’attestent ses nombreuses présences aux entraînements comme celui de vendredi, mais aussi sa place dans le groupe pro pour la réception de Lille mercredi dernier en Coupe de France avec la suspension de Nicolas Tagliafico.

"Achraf est un joueur prometteur. Grâce à cette prolongation, on lui donne la possibilité de progresser encore à l’OL. C’est également la traduction d’un partenariat fort et innovant avec le FUS Rabat et il nous semblait important de le concrétiser un peu plus, a déclaré Jean-Michel Aulas dans le communiqué attenant à la prolongation de Laaziri. Je tiens à remercier et féliciter le FUS, car il a détecté et formé un joueur talentueux, qui est aujourd’hui aux portes du groupe professionnel."

Arrivé en provenance du FUS Rabat avec qui l’OL a un partenariat depuis 2019, Achraf Laaziri a pourtant connu des premiers compliqués entre Rhône et Saône. Son visa n’étant pas délivré par l’ambassade marocaine, le latéral a dû patienter de longs mois avant de pouvoir faire ses débuts en National 2. Il a par ailleurs connu une lourde suspension ces derniers temps à cause d’un carton rouge sévère. Néanmoins, Laurent Blanc parait avoir décelé un potentiel chez Laaziri, au point de le convier aux deux stages hivernaux de Murcie et Dubaï.