Face aux suspensions de Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico, Laurent Blanc n’a pas eu d’autres choix que de piocher chez les jeunes. Arrivé cet été, Achraf Laaziri connait son premier groupe professionnel pour le 8e de Coupe de France contre Lille.

Il n’avait pas vraiment le choix et l’a lui-même concédé lundi en conférence de presse. Avec les suspensions de Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico pour une accumulation de cartons jaunes, Laurent Blanc allait devoir s’ajuster pour le 8e de Coupe de France contre Lille, mercredi (18h15). Avec les seuls Malo Gusto et Henrique comme latéraux de métier, l’entraîneur lyonnais n’a pas eu d’autres choix que de faire appel à Achraf Laaziri. Exclu pour cinq match après un rouge avec la réserve, le jeune Marocain a purgé sa suspension avec le groupe professionnel et est donc éligible. Blanc a sauté sur l’occasion et l’a convié dans le groupe de 21 joueurs retenus pour le match de coupe.

Présent à l’entraînement lundi, Laaziri n’a donc pas manqué le train cette fois-ci après avoir dû regarder passer celui de début janvier passer quand Nicolas Tagliafico n’était encore revenu de la Coupe du monde et que Henrique était blessé. Il n'est pas le seul jeune de la réserve à faire son apparition puisque Sekou Lega, à son avantage avec la N2, est lui aussi retenu. Restés en salle lundi pour de la récupération, Alexandre Lacazette, qui va jouer son 300e match avec l’OL, et Gusto sont bien sur le pont pour cette rencontre importante.

Le groupe de l'OL contre Lille : Lopes, Riou, Bonnevie - Diomandé, Boateng, Gusto, Henrique, Laaziri, Lovren, Lukeba - Aouar, Caqueret, Lepenant, Thiago Mendes, Tolisso - Barcola, Cherki, Dembélé, Lacazette, Lega, Sarr