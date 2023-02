OL : séance en salle pour Lacazette, Tagliafico et Gusto

A deux jours du match de Coupe de France contre Lille, Alexandre Lacazette et Malo Gusto se sont contentés d’exercices en salle.

Il n’y a pas de quoi être inquiet. A deux jours du huitième de finale de Coupe de France entre l’OL et Lille, Alexandre Lacazette et Malo Gusto n’ont pas pris part à la séance du jour à Décines. Face à l’accumulation des matchs ces derniers temps pour le premier cité et à quelques pépins physiques récents pour le latéral, les deux joueurs se sont contentés de rester en salle pour des exercices de récupération au lieu de tirer sur la machine. Les deux Lyonnais seront là face aux Dogues au contraire de Nicolas Tagliafico. Comme ses coéquipiers, l’Argentin est resté au chaud et profite de sa suspension pour le match de coupe pour couper un peu après avoir enchaîner avec la Coupe du monde.

Après la Ligue 1, préparation de la Coupe de France

Un groupe de 18 avec les renforts de Laaziri, qualifié pour Lille, Lega et M.Sarr. Patouillet s’entraîne avec les gardiens



Lacazette et Tagliafico, suspendu, sont en salle pic.twitter.com/mWLwSt5gQA — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 6, 2023

Tagliafico blessé, Achraf Laaziri peut-il postuler à une première présence dans le groupe ? Suspendu cinq matchs après son rouge avec la réserve, le Marocain a purgé cette suspension en Ligue 1 / Coupe de France même s’il doit encore patienter en National 2. Le jeune latéral gauche était en tout cas présent ce lundi avec le groupe professionnel, tout comme Sekou Lega, Mamadou Sarr et Mathieu Patouillet, venu renforcer le groupe des gardiens.

Gusto est lui aussi en exercice de salle pendant qu’il y a de la bonne humeur dans ces toros 😁 pic.twitter.com/qE9J9wTMc3 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 6, 2023

Sur les 18 joueurs présents à l’entraînement, Dejan Lovren a continué sa routine habituelle avec une séance individualisée faite de courses et a été rejoint par Houssem Aouar. Pendant que les deux Lyonnais ont enchaîné les aller-retours, leurs coéquipiers ont effectué les traditionnels toros avec les renforts de Ludovic Giuly et Laurent Blanc. La victoire à Troyes a fait du bien aux têtes puisqu’il y avait des sourires et de la bonne humeur dans ce quart d’heure ouvert à la presse. Enfin la clé de la réussite ?