Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Auteur de son 13e but de la saison en Ligue 1, Alexandre Lacazette a clôturé le spectacle samedi soir à Troyes (1-3). Sa frappe en pleine lucarne est la première réalisation hors de la surface des Lyonnais en 21 matchs.

Elle est allée se ranger en pleine lucarne. Gauthier Gallon n’a pu que sur le ballon du regard et constater les dégâts. Tandis que l’OL se dirigeait vers une deuxième victoire en trois matchs de championnat, Alexandre Lacazette est venu terminer le travail quelques minutes avant la fin du match. Une frappe décochée à l’entrée de la surface pour inscrire son 13e but de la saison en Ligue 1 et confirmer un peu plus son statut de fer de lance offensif. Bousculé par la défense troyenne, le capitaine lyonnais a répondu à sa manière et pouvait avoir le sourire après la rencontre.

Blanc veut que ses attaquants soient plus tueurs

S’il estime que ses coéquipiers et lui "peuvent faire encore mieux", l’OL a terminé cette semaine à trois matchs avec sept points sur neuf possibles. En trouvant le chemin des filets dans le temps additionnel, Alexandre Lacazette a aussi mis fin à une anomalie dans le jeu lyonnais. Quand Laurent Blanc a pu regretter que ses joueurs ne prennent pas assez leur chance, le numéro 10 lyonnais est le premier buteur lyonnais à marquer de loin. En effet, l’OL n’avait encore jamais marqué cette saison en dehors de la surface.