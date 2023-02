Mercato : Laurent Blanc aurait "aimé un ou deux joueurs de plus"

Ayant décidé de faire de la place aux jeunes, Laurent Blanc auraient aimé un mercato un peu plus actif. L’entraîneur lyonnais n’aurait pas dit non à une ou deux recrues supplémentaires.

Il avait claqué la porte de la conférence de presse vendredi, énervé de devoir parler encore du mercato avant Troyes. Néanmoins, cette question du marché des transfert ne semble pas l’avoir dérangé après la victoire (1-3) dans l’Aube. Satisfait d’avoir récolté sept points sur neuf possible dans cette semaine à trois matchs, Laurent Blanc peut désormais se concentrer sur le sportif et arrêter de jouer avec les aléas du mercato. Néanmoins, l’entraîneur lyonnais n’aurait pas été contre voir une ou deux nouvelles têtes arriver dans son effectif le 31 janvier.

Avec six départs et seulement trois arrivées, l’OL va donc compenser ce déficit avec l’intégration de jeunes joueurs comme Blanc l’avait lui-même déclaré vendredi en conférence de presse. "Il y a de bons jeunes joueurs qui étaient déjà présents quand je suis arrivé. Il faut qu'ils jouent plus. Nous avons décidé de nous séparer de certains joueurs, en prêts ou par d'autres moyens. Il faut faire la place aux jeunes, a annoncé le coach sur Prime Video. On s'est aperçu que l'effectif était quand même assez conséquent pour pas tant de compétitions que ça. Nous avons décidé de cela même si j'aurais aimé avoir un ou deux joueurs de plus mais on va faire en sorte d'avoir un ou deux jeunes de plus."

Quelque peu mis au pied du mur par la stratégie sportive de la direction, Laurent Blanc va devoir laisser sa soif d’expérience de côté pour faire un peu de place à Mohamed El Arouch et autres prospects de l’Académie. Mais avec Lopes, Lovren, Tolisso ou encore Lacazette, les jeunes pousses sont entre de bonnes mains.