Il y a quelques jours, l'Olympique lyonnais s'est agité autour du cas Mohamed El Arouch. A la fin du mercato, le jeune Rhodanien a fait part de son désir d'être mieux considéré par le staff professionnel. Cela avait été suivi des faits puisqu'il a intégré l'entraînement et a été appelé pour le match à Ajaccio (0-2).

"Il fait partie du projet du club"

Ensuite, il n'a pas été retenu contre Brest (0-0) et pour ce samedi à Troyes (19h), ce qui montre que Laurent Blanc n'en fait pas encore un membre certain du groupe. "Il fait partie du projet de l'OL, on a même fait un communiqué de presse pour le redire, ça ne changera pas, a justifié Vincent Ponsot. Après, ce n’est pas nous qui décidons qui joue et qui ne joue pas. Il y a un entraîneur. L’idée, c’est de faire des effectifs qui correspondent à la stratégie du club. Qui joue, qui s’entraîne ça, c’est le coach qui décide."