Troyes - OL  : Corentin Tolisso est bien du voyage

Corentin Tolisso et Houssem Aouar (crédit : David Hernandez)

Ayant quitté prématurément l’entraînement ce vendredi, Corentin Tolisso fait partie du déplacement à Troyes. Le milieu de terrain a été retenu dans le groupe de 21 joueurs.

Avec les six départs dans le mercato hivernal et les trois seules arrivées, le groupe lyonnais n’est finalement pas vraiment une surprise. Avec un effectif au complet sans blessé hormis Jeffinho qui se remet d’une blessure à la cheville, Laurent Blanc peut compter sur toutes ses forces vives et n’a donc pas vraiment de choix à faire. Avec le départ de Damien Da Silva pour Melbourne, les 21 joueurs présents à l’entraîneur à la veille du déplacement à Troyes seront tous sur le pont. Il y avait pourtant une petite incertitude concernant Corentin Tolisso.

En effet, le milieu de terrain avait quitté prématurément l’entraînement ce vendredi après seulement quinze minutes et un coup reçu. Finalement, le champion du monde 2018 sera bien de la partie dans l’Aube, tout comme Dejan Lovren en délicatesse avec ses quadriceps mais qui avait tenu bon contre Brest. Malgré les dires de Laurent Blanc ou Vincent Ponsot sur l'importance à venir des jeunes dans le groupe, les joueurs de l’Académie comme Mohamed El Arouch ne sont pas présents pour ce déplacement. Réquisitionné avec la réserve de l’OL, le jeune milieu ainsi que deux ou trois autres éléments devraient avant tout participer aux entraînements à défaut de faire partie des groupes les week-ends.

Le groupe de l’OL retenu contre Troyes : Lopes, Riou, Bonnevie - Boateng, Diomandé, Gusto, Henrique, Kumbedi, Lukeba, Lovren, Tagliafico - Aouar, Caqueret, Lepenant, Thiago Mendes, Tolisso - Barcola, Cherki, Dembélé, Lacazette, Sarr