L'OL a toujours cette difficulté à tuer les matchs

Comme il y a quinze jours contre Strasbourg, l'OL a dominé la rencontre contre Brest. Mais à cause d'une incapacité à trouver l'ouverture, les Lyonnais restent sous la pression de l'adversaire. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Top : Dejan Lovren

L’OL se cherchait un patron durant l’hiver et en l’espace d’un mois, Dejan Lovren a montré qu’il en avait l’étoffe. Le choix de faire revenir un ancien de la maison a été critiqué par manque d’idée mais le Croate a fait taire les sceptiques. Diminué par des douleurs aux quadriceps, Lovren était bien titulaire ce mercredi contre Brest et il a encore une fois tenu la baraque. Aux côtés d’un Diomandé plus fougueux et plus inexpérimenté, le vice-champion du monde 2018 apporte de l’assurance. Il couvre, anticipe certains déplacements de ses coéquipiers mais surtout recadre quand il le faut. Leader vocal, il a encore fait parler son jeu de tête dans les deux surfaces. Proche de marquer sur un corner (19e, 88e), Dejan Lovren n’a plus ses jambes de 20 ans mais est arrivé avec son bagage du haut niveau. Si l’OL est plus solide depuis un mois, il n’y est pas étranger.

Flop : cette inefficacité chronique

En conférence de presse, Laurent Blanc avait assuré vouloir s’appuyer sur le match de Strasbourg, certainement l’un des plus aboutis de la saison. Il souhaitait juste que les Lyonnais trouvent la faille au contraire d’il y a deux semaines pour s’éviter des maux de tête et d’être sous la menace adverse. L’entraîneur de l’OL n’a pas été entendu. Après un vrai réalisme à Ajaccio avec deux buts sur deux tirs cadrés, le club lyonnais est retombé dans ses travers. Rentré à 0-0 à la pause, il ne pouvait s’en prendre qu’à lui même. Les occasions, l’OL les a eues notamment en l’espace de cinq minutes entre la 19e et la 25e. Seulement, les frappes ont manqué de conviction parfois. Et à force d’enchainer les frappes, l’OL a chauffé Bizot qui a longtemps repoussé l’échéance comme sur deux frappes de Lacazette (19e, 50e) ou cette main ferme sur une volée de Cherki (52e). Blanc aimerait gagner avec la manière mais encore faut-il déjà gagner...