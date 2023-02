OL - Brest (0-0) : dominer n'est pas gagner...

Vainqueur d’Ajaccio il y a trois jours, l’OL n'a pas su prendre le meilleur sur Brest (0-0) ce mercredi. Malgré une nette domination, le club lyonnais n'arrive pas à enchaîner et pointe à la 10e place.

Après la victoire étriquée contre Ajaccio, Laurent Blanc souhaitait voir son OL être dominateur comme face à Strasbourg, les buts en plus. Malheureusement, l’entraîneur lyonnais a vite été rattrapé par la réalité de son équipe à domicile. Comme il y a quinze jours face au club alsacien, les septuples champions de France ont eu la maitrise des débats, ont fait le jeu et bien plus. Près de 75% de possession de balle, plus de 20 tirs et pourtant, toujours cette capacité à ne pas réussir à se rendre les matchs faciles. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir vu Alexandre Lacazette (19, 50e), Rayan Cherki (33e) ou encore Bradley Barcola (21e, 42e) tenter leur chance.

Il y a un mois en Bretagne, l’OL avait rapidement tué les espoirs brestois grâce à une entame de match quasi-parfaite. Un mois après, il a fait tout le contraire. En n’arrivant pas à mettre en échec Bizot, les Lyonnais ont permis au Stade Brestois de continuer à y croire jusqu’au bout à l’image de ce ballon d’Honorat qui a frôle le poteau de Lopes à dix minutes du terme sur un contre.

Une ambiance moins délétère que face à Strasbourg

Au lendemain de la fin du mercato, le Parc OL était loin d’afficher complet. Un peu plus de 30 000 spectateurs ont été annoncés et l’ambiance a été moins tendue que face à Strasbourg. Pas de banderole ni tentative d’envahissement. Quand les joueurs lyonnais pouvaient redouter ce retour à domicile, les supporters ont montré que leur amour des couleurs rouge et bleu était bien trop important pour rendre encore plus difficile une situation qui l’est déjà. Les kops ont bien pris position en faveur de Juninho dans la gué-guerre qui oppose l’ancienne gloire de Gerland à Jean-Michel Aulas mais l’animosité s’est avant tout limitée à ça pendant 90 minutes si ce n’est un accueil glacial pour l’entrée de Moussa Dembélé (87e).

L’OL a voulu faire le tri dans son effectif avec le départ de certains joueurs mais tous les problèmes ne sont pas réglés. Les maux offensifs sont toujours là et c'est aujourd'hui ce qui empêche l'OL d'enchaîner et de reprendre totalement confiance pour remonter au classement. Deux victoires de suite en championnat, il y a longtemps que ce n'est pas arrivé et il va falloir attendre encore un peu... Brest était venu chercher quelque chose et il a eu ce qu'il souhaitait avec ce nul.