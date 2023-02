OL - Brest : Lukeba sur le banc, Gusto de retour

Maxence Caqueret et Malo Gusto (OL) face à Ismaily (Lille) (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Pour la 21e journée de Ligue 1 entre l’OL et Brest, Laurent Blanc a décidé de s’appuyer sur la même ossature qu’à Ajaccio, bien qu'un changement de système se préparerait. Seul Malo Gusto remplace Saël Kumbedi à droite de la défense.

Avec son alerte aux quadriceps à Ajaccio et une séance individualisée mardi, Dejan Lovren était avant tout un candidat à un peu de repos dans ce mois de février chargé. Finalement, le défenseur croate tient bien sa place dans le onze contre Brest en défense centrale. Et si Castello Lukeba était pressenti pour être de nouveau titulaire après son absence de deux matchs, Laurent Blanc a fait le choix de le faire revenir tranquillement. Le jeune défenseur lyonnais prend place sur le banc et voit Sinaly Diomandé continué à être aligné aux côtés de Lovren. Finalement, l’entraîneur lyonnais n’a fait qu’un seul changement par rapport au déplacement en Corse.

Comme attendu, Malo Gusto retrouve son rôle de latéral droit en lieu et place de Saël Kumbedi. Reste que si les joueurs sont les mêmes, le système pourrait connaitre des modifications. En effet, le 4-4-3 observé à Ajaccio n’avait pas forcément servi Rayan Cherki exilé sur le côté droit de l’attaque tandis que la rampe de lancement au milieu de terrain avait eu du mal à se mettre en évidence. Après le 4-3-3, ce serait avant tout un 4-4-2 en losange qu’aurait concocté Laurent Blanc face aux Brestois avec un repositionnement de Cherki dans le coeur du jeu et donc plus de liant entre les lignes.

La composition de l’OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lovren, Tagliafico - Caqueret, Tolisso, Lepenant - Cherki - Barcola, Lacazette