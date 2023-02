OL - Brest : qui pour accompagner Castello Lukeba ?

Ayant loupé les deux derniers matchs de l’OL, Castello Lukeba est de nouveau opérationnel. Le défenseur central devrait retrouver une place de titulaire. Reste à savoir si ce sera avec Dejan Lovren, en délicatesse avec ses quadriceps.

Un groupe au complet. Une fois de plus, Laurent Blanc peut se satisfaire d’avoir les moyens de ses ambitions face à Brest. Le mercato hivernal bouclé, peut-être pas de la meilleure des manières, l’effectif de l’OL est désormais fixe. En attendant que Jeffinho soit qualifié et surtout remis sur pied après une petite blessure, Blanc a dû faire des choix pour composer son groupe de 21. Mohamed El Arouch, Djibrail Dib et Damien Da Silva vont regarder le match de mercredi des tribunes tandis qu’Amin Sarr va faire sa première avec l’OL. Castello Lukeba est lui aussi de retour et devrait être l’un des deux changements dans le onze par rapport à Ajaccio.

Gusto de retour à droite ?

Titulaire indiscutable, le défenseur lyonnais va retrouver sa place après deux matchs ratés à cause d’une blessure. Reste à savoir si ce sera aux côtés de Dejan Lovren ou de Sinaly Diomandé. Le défenseur croate est en délicatesse avec ses quadriceps et a commencé la séance de veille de match de manière individualisée. Néanmoins, sa présence dans le groupe laisse espérer qu’il est bien sur pied et qu’il peut postuler ce mercredi soir au Parc OL (21h). L’autre changement devrait intervenir à droite de la défense avec le retour de Malo Gusto. Parti passer sa visite médicale à Londres samedi dernier, il n’avait pu tenir sa place à Ajaccio, remplacé par Saël Kumbedi.

La composition probable de l’OL : Lopes - Gusto, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Tolisso - Cherki, Lacazette, Barcola