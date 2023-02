Face aux altercations qui ont eu lieu à Ajaccio dimanche entre les deux bancs, la préfecture de l’Aube a pris la décision d’encadrer le déplacement des supporters de l’OL. Seuls 900 pourront prendre la direction de Troyes samedi.

C’est un arrêté lunaire. Voir les supporters de l’OL être encadrés voire interdits de déplacement est presque devenu la norme ces dernières années. Avec l’antagonisme entre certains groupes de supporters, les décisions peuvent parfois sembler logiques même si ce n’est pas l’essence même du football qui doit être une fête. Néanmoins, la préfecture de l’Aube semble avoir marqué un grand coup pour la rencontre entre l’OL et Troyes samedi (19h). A quatre jours de ce match de la 22e journée, un arrêté préfectoral a fait son apparition pour encadrer le déplacement des supporters lyonnais.

Sur les 1500 places qui sont généralement allouées au parcage visiteur, seules 900 seront attribuées dans le camp lyonnais avec un déplacement en bus et mini-bus encadré. En cause ? Une proximité entre les deux villes qui pourrait pousser les supporters à venir avec leurs propres moyens mais surtout le match entre l’OL et Ajaccio. Suite à l’altercation entre Rémy Vercoutre et Olivier Pantaloni ainsi qu’au lancer de briquet sur Alexandre Lacazette, la préfecture estime donc que ce déplacement est à risques et doit être encadré. Les supporters font donc les frais d’événements qui sont totalement indépendants de leur volonté…