Après le mercato, l’OL a des supporters à reconquérir

Thiago Mendes dépité lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vingt-quatre heures après la fin du mercato, l’OL affronte Brest ce mercredi au Parc OL. Un retour à Décines quinze jours après les incidents qui ont éclaté face à Strasbourg.

Laurent Blanc peut enfin souffler. Lui qui est contre un mercato hivernal peut enfin se concentrer sur le sportif. Il n’a certes pas eu le milieu défensif qu’il espérait tant et que Peter Bosz avait lui aussi érigé comme une priorité l’été dernier mais n’a plus à jouer avec les fluctuations de ce marché. Le mercato à peine refermé, l’OL doit rapidement tourner la page de cette période spéciale pour revenir à l’essentiel, la Ligue 1. Ce mercredi, les Lyonnais reçoivent Brest au Parc OL pour le compte de la 21e journée (21h). Un mois après le match aller, les deux formations se refont face avec pas mal de changements. La Bretagne avait donné le sentiment que la trêve hivernale avait bien été salvatrice pour l’OL avec une victoire probante (2-4).

Un mois après, le constat est bien différent. Le club lyonnais n’a signé qu’une seule victoire depuis et elle ne date que de trois jours à Ajaccio. Au contraire, la spirale positive s’est transformée en une véritable tempête avec une cassure entre les supporters et le club. Quinze jours après les débordements contre Strasbourg, dans quel état d’esprit sont les Lyonnais ? Laurent Blanc balaye toute forme d’appréhension. En tout cas, il n’en veut pas et a prévenu ses joueurs.

"Il ne faut pas avoir de crainte. Si tu crains de jouer à domicile, alors ce n’est plus possible de jouer. Vous vous rendez compte de la question. Est-ce que l’on craint de jouer au Parc OL ? C’est fou ça quand même, a lâché le technicien mardi face à la presse. C'est le stade de l'Olympique Lyonnais. Si les joueurs ont peur de jouer dans leur stade... Vous ne trouvez pas ça (fou)…"

Aulas marqué par les incidents contre Strasbourg

Fou, l’après-match l’avait été le 14 janvier dernier entre une conférence de presse de Blanc improvisée sur la pelouse et une prise de parole de Jean-Michel Aulas qui n’avait pas manqué de tancer les supporters alors que John Textor vivait sa première à Décines. La pilule n’est d’ailleurs toujours pas passée chez les groupes de supporters qui ont sorti un communiqué mardi. Excédés par la position du président sur les dossiers Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot, les Bad Gones et Lyon 1950 ont appelé à un rassemblement dans onze jours pour demander "une restructuration globale du pole sportif".

Rien n’a filtré concernant l’accueil qui sera réservé aux joueurs ce mercredi contre Brest. Y-aura-t’il encore des banderoles et sifflets ? A la lecture du communiqué, on peut s’attendre à une contestation, bien que les kops avaient pris soin d’encourager le reste de la rencontre contre Strasbourg. Seulement, les prises de bec par médias interposés entre Aulas et Juninho ne devraient pas faire remonter la cote de popularité du président, en chute ces derniers temps. Avec l’anniversaire du Brésilien, quelque chose nous dit qu’un hommage en guise de protestation pourrait bien avoir lieu.

Blanc : "C’est notre terrain aussi"

Plus que les joueurs finalement, c'est la direction qui est dans le viseur. Pris en grippe, Karl Toko-Ekambi est parti du côté de Rennes depuis le match de Strasbourg. Thiago Mendes, Moussa Dembélé ou encore Houssem Aouar sont toujours là et la décision des deux derniers d’aller au bout de leur contrat ne devrait pas arranger les choses. Particulièrement touché par l’attaque du bus il y a quinze jours, Jean-Michel Aulas a appelé à voir "un stade derrière l’équipe" pour remonter la pente. Laurent Blanc a lui une vision différente même s’il concède que "l’ambiance a pu annihiler" ses joueurs.

S’il aimerait forcément que le Parc OL ne fasse qu’un, l’entraîneur sait avant tout que la tendance ne sera inversée qu’avec des résultats. "Il faut que les joueurs aient envie de retourner au stade. C’est notre terrain! Il nous appartient à nous aussi ce terrain! Il n’appartient à personne le terrain. Il appartient à tout le monde. Tout le monde, les joueurs y compris. Il faut vouloir aller au Parc OL, se préparer et gagner les matchs. Point. C’est mon avis et cela n’engage que moi." Quoi qu’il en soit, l’OL sait que ce tourbillon ne s’effacera pas en un claquement de doigts. Mais Brest doit être la première pierre de ce renouveau.