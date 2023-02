OL - Brest (0-0) : Laurent Blanc veut des attaquants "plus tueurs"

Encore une fois dominateur à domicile, l'OL a dû partager les points avec Brest (0-0). Laurent Blanc regrette que ses joueurs n'ont pas assez faim devant le but adverse pour tuer les rencontres.

Deux points de perdus

On parlait avec Eric Roy après le match. Il m’a dit qu’il avait regardé nos matchs contre Clermont, Strasbourg et Brest et sur ces trois matchs on n’a pris qu’un point. Sincèrement, on n’est pas récompensé mais c’est la réalité. Je ne cesse de répéter à mes joueurs de ne pas se plaindre et de s’apitoyer sur leur sort donc je ne vais pas commencer à le faire.

Ce qui a manqué contre Brest

Manque d’efficacité. S’il n’y avait pas d’occasions, de situations de but, je pourrais dire que c’est une domination stérile mais ce n’est pas le cas. Je pense qu’il y a des joueurs ici à l’OL qui doivent avoir cette agressivité de vouloir marquer des buts. Dans leur attitude, ils manquent de spontanéité et d’agressivité pour marquer. Je vois des situations du banc où je sais moi même qu’ils ne vont pas faire le geste qu’il faut. Il faut être tueur. une fois que vous avez marqué, le déroulement du match est complètement différent. C’est ce premier but qu’il faut marquer et qu’importe comment. Bien amené, un but de raccroc, de la tête, sur corner, il faut juste marquer.

L’ambiance qui n’aide pas

C’est le moins que l’on puisse dire. Je vais sortir une phrase bateau mais il faut faire abstraction de ça. J’ai dit aux joueurs de ne pas avoir peur d’entrer sur le terrain. C’est le leur, il n’y a personne qui peut jouer à leur place. Les spectateurs aimeraient jouer mais ce n’est pas possible. Le contexte est difficile pour plusieurs raisons, on peut le comprendre, on peut l’accepter mais une fois sur le terrain, personne ne viendra prendre votre place. La meilleure des choses est de gagner et prendre des points. Aujourd’hui, les joueurs ont tout bien fait sauf marquer un but.

Des joueurs pas assez méchants

Il manque certainement quelque chose. Je pense vraiment qu’il manque de l’agressivité devant le but. Quand je dis agressivité, je parle d’avoir une sérénité. Dans le moment qu’on traverse, c’est peut-être plus difficile d’être serein mais il faut montrer du caractère, de la personnalité. Le ballon, je sais qu’il va arriver, je le contrôle, je le mets sur mon bon pied, je frappe et je marque. Après on en discute mais derrière, il y a un deuxième, un troisième et la confiance revient.

Des corners peu concluants

Il y a peut-être la question des tireurs mais il nous manque surtout de la taille. C’est la première des raisons. Quand tu as des joueurs de grande taille, c’est plus facile. Après, je le conçois, il faut que les corners soient bien tirés. Mais s’ils sont bien tirés et que tu as de la taille, ça va t’aider.

Les premiers pas de Sarr

Je l’ai vu plusieurs fois. Je le côtoie depuis deux, trois jours et je pense que ça va être un joueur intéressant. Il est jeune mais il a des choses très intéressantes devant le but. Ca peut être un très bon complément d’Alexandre. Là, on a fait du volume donc là, je lui ai avant tout demandé d’être à la réception des centres. Eric (Roy) avait amené le bus de Brest donc il n’y avait pas d’espace. Amin aime les espaces et ça va nous apporter quelque chose de nouveau.