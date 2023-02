Face à Brest, l'OL a pêché dans la finition et le dernier geste. Après une victoire à Ajaccio, les Lyonnais n'ont pas réussi à enchaîner, de quoi créer de la frustration.

Un sentiment de frustration

Enormément de frustration. Je pense que ce (mercredi) soir, on a fait plutôt un bon match. On a su dominer du début à la fin malheureusement, il manque le but. C’est la chose la plus importante de marquer mais on n’a pas su le faire malgré nos nombreuses occasions. Il va falloir se remettre au travail avec le match de samedi qui arrive vite.

Ce qui a manqué contre Brest

Marquer, tout simplement. Comme je l’ai dit, c’est la chose la plus importante mais peut-être la plus difficile aussi. C’est à nous de bosser à l’entraînement pour être plus efficaces le week-end et lors de nos matchs.

Moins d’impact en deuxième mi-temps

Il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses meilleures par rapport à nos précédents matchs. On aurait pu faire beaucoup mieux en deuxième mi-temps avec plus de mouvements et plus d’attaques et plus de tirs. Nous sommes une équipe qui ne prend pas assez de risques. Je ne crois pas que ce soit un problème de conviction parce qu’on veut tous marquer. Je pense que c’est avant tout un manque d’efficacité qui ne nous a pas souri ce soir. Il va falloir travailler à l’entraînement pour pouvoir transformer ces occasions.

Les points positifs dans ce nul

Dans la maitrise du jeu et du ballon, on a réussi à jouer assez simple, pouvoir remonter la balle de notre camp jusque dans leur surface. C’est quelque chose qu’on souhaite faire et qu’on a plutôt bien réussi ce (mercredi) soir. La deuxième partie de saison commencée et le mercato terminé, je pense qu’on est apte à être concentré avec ce groupe et pouvoir faire les meilleures choses possibles pour aller de l’avant.

Des joueurs inhibés par le Parc OL ?

Non, au contraire, on est plus motivés. On aimerait gagner devant notre public. Ca fait un petit moment qu’on n’a pas gagné ici et on souhaite remédier à ça. Il faudra le faire en Coupe contre Lille mercredi prochain et contre Lens le 12 février.

L'entrée d'Amin Sarr

Ca a l’air d’être un très bon joueur. Après, c’est difficile de juger sur quelques minutes, il n’a pas touché beaucoup de ballons. J’espère que nos deux recrues vont nous faire beaucoup de bien mais on est très content de les avoir avec nous.

Incapacité à enchaîner

On avait tous l’envie et on a fait les bonnes choses ce (mercredi) soir pour enchaîner. Mais il manque ce but qui nous aurait soulagés et qui aurait fait qu’on n’aurait pas eu la même discussion après le match. C’est à nous de faire beaucoup mieux dans les intentions.

La période du mercato

On connait tous cette période de mercato qui est un peu pesante parce qu’on entend beaucoup de chose. On essaye de rester concentrés, de penser à soi. On a quand même joué pendant cette période donc on se doit de jouer à fond.

L'ambiance dans le groupe après le mercato

Le groupe et l’équipe ont toujours eu une bonne équipe. Que ce soit avec les départs ou avant les départs. On a un bon groupe qui vit plutôt bien et c’est désormais à nous de le retranscrire sur le terrain en gagnant nos matchs.

Un sentiment d'impuissance

Il y a forcément de l’impuissance quand on fait 27 tirs et qu’on ne marque pas. Il manque forcément quelque chose. On peut corriger ça que par le travail et ça commence dès demain à l’entraînement.