OL - Brest (0-0) : Diomandé avait du mal à cacher sa "frustration"

A l'image de toute l'équipe, Sinaly Diomandé était frustré par le résultat de cet OL - Brest mercredi (0-0). Le défenseur regrette les occasions manquées.

Malgré ses 27 tentatives, mais il est vraiment seulement 8 cadrées, l'OL n'a pu faire mieux qu'un 0-0 qui le replonge un peu dans le doute. Alors que les résultats des affiches de 19 heures étaient favorables aux Rhodaniens, ils n'ont pas su en profiter contre Brest, principalement par manque de réalisme.

"Nous ne faisons pas une prestation si décevante que ça"

De derrière, Sinaly Diomandé a pu observer à plusieurs reprises les longs temps de possession lyonnais qui revenaient très souvent sur le but brestois. "Oui, il y a beaucoup de frustration. C'est très difficile, mais il ne faut pas baisser la tête. C'est le moment de remonter, comme après une défaite, a clamé l'Ivoirien. On doit continuer de travailler à l'entraînement, je pense que ça va venir. Nous ne faisons pas une prestation si décevante que ça."

Si effectivement, la performance du 10e de Ligue 1 n'est pas sa pire de la saison, il n'empêche qu'il n'arrive pas à enchaîner les séries de victoires. "On n'a pas eu d'efficacité devant, après ça arrive aussi parfois sur certains matchs. Il faudra corriger ça pour les prochaines fois. Je pense qu'on a tout donné dans le jeu, dans l'agressivité, a observé le défenseur. Maintenant, il faut marquer. On a eu les occasions pour, mais on ne les a pas concrétisées."

"Ça fait combien de rencontres qu'on n'a pas gagné ici..."

L'OL a affiché, comme c'est le cas régulièrement depuis plusieurs semaines, des difficultés dans son propre stade. "Ça fait combien de rencontres qu'on n'a pas gagné ici... (le 30 octobre 2022), a souligné Diomandé. Il faudra se relancer à l'extérieur et revenir pour gagner contre Lens (il y aura auparavant la réception de Lille en Coupe de France le 8 février)."

D'un point de vue personnel, le joueur de 21 ans a disputé sa 4e partie consécutive, avec à ses côtés un nouveau partenaire, Dejan Lovren. "Il me dirige beaucoup, il communique. C'est un garçon de caractère et jouer à côté de lui, c'est quelque chose de bien. J'apprends aussi beaucoup avec lui, a-t-il expliqué. Mais de manière générale, enchaîner les titularisations ça me fait du bien, ça faisait longtemps."